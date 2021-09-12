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黃珊珊爆中央認「匡太寬」　竟刪北市上傳的居隔記錄

▲▼台北市長柯文哲、副市長黃珊珊、蔡炳坤、台北市教育局長曾燦金。（圖／北市府提供）

▲黃珊珊。（圖／北市府提供）

記者黃巈禾／台北報導

面對Delta來勢洶洶，台北市副市長黃珊珊12日在臉書爆料，這次松山區國中是5月疫情爆發後的第一個校園確診案例，加上Delta疑慮，北市分外謹慎，但中央認為北市匡的太寬，甚至在系統刪除北市上傳的居隔記錄。

黃珊珊表示，今天終於鬆了一口氣，昨天松山區國中生確定不是Delta且已產生抗體，顯示傳染力較低，所以該國中所有預防性居隔與停課都取消，星期一復課；此外，台北市與新北市幼兒園有關的四所幼兒園與三所國小，預防性居家隔離了數百人今天採檢結果出爐，還有四位報告未出，其他全都是陰性，如果沒有意外，今天晚上可以順利開出解除隔離通知書，明天就可以復課，面對Delta來襲，這樣的結果令人安慰。

黃珊珊指出，唯一還沒能解隔的是文山區一所國中及一所私立幼兒園，要等到下周二才滿五天，因為文山區到新北社區裝修的工人及太太都確診為Delta病毒株，要繼續採取高規格的預防性居家隔離，下週二採檢為陰性後才能解隔。

黃珊珊提及，這次松山區國中是五月疫情爆發後的第一個校園確診案例，加上Delta疑慮，北市分外謹慎，但中央認為北市匡的太寬，認為文山區的第一圈在高風險場所的接觸者不該被居隔，甚至在系統刪除北市上傳的居隔記錄，但在沒確認病毒基因定序以前，真的不能放鬆，如果發生破口，誰也承擔不起，昨天會議時她也一樣說「繼續比照DELTA預防性隔離，有事我負責」現在驗出夫妻都是Delta病毒株，證明謹慎一點是正確的決定。

黃珊珊強調，台北市精準疫調中心會議每天都針對個案深入研究討論，如何匡列都經很多人討論後進行，這就是新常態，先假設用最高規格匡列，視科學證據解列，以後可能常常會發生這種狀況，Delta畢竟已進入台灣社區，絕對不能掉以輕心。

黃珊珊還說，今天有一例本土案例，但Ct值已高達37，可能就像那位國中生一樣都已經得過且產生抗體，也許社區中還有些殘陽未被找出來過，但還是被認定為新確診案例，依規定匡列、隔離，希望盡速找到感染源，半點不能馬虎。

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