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超愛「摳鼻屎」！8歲男童2天後送醫急救　醫生驚呼：顱內感染了

▲▼8歲男童挖鼻孔出血致顱內感染。（圖／翻攝自快科技）

▲8歲男童挖鼻孔出血致顱內感染。（圖／翻攝自快科技）

記者鄭思楠／綜合報導

廣東深圳一名8歲男童近日挖鼻屎2天後，突然開始高燒還頭痛嘔吐，去醫院一查，竟不幸出現了顱內感染，進一步確診為細菌性腦膜炎。醫生提醒，該病輕者發燒頭痛，重則出現敗血症甚至危及生命。網友看後嚇歪稱，「我一天要摳好幾次！恐慌！」

據《快科技》報導，深圳福田一名劉姓女子的兒子佳佳，今年8歲讀國小二年級，2年以前就養成愛摳鼻子的習慣。

近日，佳佳開始莫名其妙高燒，吃了藥也反覆不退燒，還頭痛、嘔吐。經過醫院檢查，原來因為鼻前庭癤腫，佳佳出現了顱內感染。

醫生進一步做了腰穿檢查後，佳佳確診細菌性腦膜炎。經過抗感染治療目前佳佳己康復，醫生提醒，不要用手去摳鼻子，以免引發感染。

深圳市兒童醫院耳鼻喉科主任醫師潘宏光透露，佳佳來醫院的時候鼻前庭的位置有個明顯隆起的地方。經過檢查發現，他鼻前庭的癤腫，已經引起了海綿體的炎症與顱內感染。

他進一步解釋，這個毒素或者細菌能逆行到腦內海綿竇，引起海綿下膿腫，導致顱內感染。據悉，該病輕者發燒頭痛，重則出現敗血症甚至危及生命。

醫生提醒，挖鼻孔這個動作，很容易會造成擦傷，無論是大人還是小孩都應該注意養成良好習慣，不要用手摳鼻子，一旦發現鼻前庭有紅腫痛，要及時用碘伏消毒，之後如果出現發燒、疼痛的情況，要及時到醫院就診。

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