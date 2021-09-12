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22歲正妹玩「飛魚」詭異溺斃！遺體只剩下內衣　3男被逮捕

▲▼22歲正妹玩飛魚墜海身亡。（圖／翻攝自微博）

▲22歲正妹玩飛魚墜海身亡。（圖／翻攝自微博）

記者鄭思楠／綜合報導

深圳大鵬警方9日通報，8月20日大鵬新區較場尾海域一名女性遊客體驗海上遊樂項目「飛魚」，不慎掉海失蹤，22日屍體才被發現。不過，死者家屬卻認為，整個過程中疑點很多，比如死者的救生衣、外衣為何脫落。目前，項目3名經營者因涉嫌過失致人死亡罪，被警方逮捕。

據《正觀新聞》報導，近日，22歲肖姓正妹在深圳大鵬新區較場尾海域，體驗「飛魚」娛樂項目時落水身亡。

死者舅舅稱，事件有很多疑點，「疑點就是東東（死者）打撈上來了之後她身上沒有外衣，只有一件內衣。她是穿了一條連衣裙，下身也只有一條內褲，而且他們之前有玩過好幾次，那為什麼後面偏偏這2男的出去的時候就出事了。」

▲▼22歲正妹玩飛魚墜海身亡。（圖／翻攝自微博）

▲女孩就是玩此娛樂項目時遇難。（圖／翻攝自微博）

據家屬介紹，8月20日晚，「飛魚」項目經營者丁姓男子邀請肖女及同伴（2男2女）吃飯，期間該項目另一經營者易男也加入。飯後，丁男與易男強烈邀約肖女等4人出海體驗「飛魚」項目。其他3名同伴在玩了一次後返回休息，第二次僅肖女與丁男、易男一同出發。

舅舅進一步控訴，「還有，救生衣（原本）穿的很好，但是警方後面出警去搜救的時候，發現那個救生衣在海上漂浮，就想問一下這個救生衣是怎麼脫落的。據同行的另外一個女孩子稱，之前跟東東（死者）兩個人有單獨去玩摩托艇，兩個女孩子都有不同程度的落水，落水以後都能得到很好的保護，為什麼偏偏就最後一次她落水得不到救助呢？」

▲▼22歲正妹玩飛魚墜海身亡。（圖／翻攝自微博）

▲女孩生活照。（圖／翻攝自微博）

據了解，目前肖女的遺體被安置在當地殯儀館。8月30日，警方立案，9月2日，對死者進行了屍檢。

9月9日，大鵬公安針對此事發布通報稱，目前該項目經營者黃姓男子、丁男、易男因涉嫌過失致人死亡罪依法刑事拘留。

據了解，當地政府7月曾發布《大鵬新區安委辦組織開展清理「飛魚」海上活動聯合行動》，但據死者家屬透露，死者出事時仍有該項目經營者接客至凌晨。

目前，該案仍在進一步調查中。

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