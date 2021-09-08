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深圳賽格大廈停業113天後重啟　商戶搶首日進駐盼盡快營業

記者魏有德／綜合報導

深圳賽格大廈桅桿拆除工程作業結束，確認已消除有感振動風險，決定於今（8）日全部恢復營運使用。賽格大廈一度因連續產生「超自然」晃動而停業調查，經過113天的整治改進，不少商戶開始準備重新進入大廈內營業，並不擔心大廈再次出現晃動。

▲深圳賽格大廈重啟。（圖／CFP）

▲深圳賽格大廈停業113天後重啟。（圖／CFP）

《極目新聞》報導，「深圳發佈」於9月7日公告稱，經過一個多月的緊張施工，賽格廣場大廈桅桿順利拆除，已按科學程序認定大廈結構安全，有感振動風險已消除。自2021年9月8日起，賽格廣場大廈裙樓及塔樓將全部恢復運營使用。

在大廈商場內經營電子生意的吳先生表示，「我休息了很長時間，能進大廈能營業還是比較高興的，我們也不太擔心再次晃動的情況。雖然現在新客不多，但同行之間可以交流情況。」

據悉，賽格大廈於5月18日首次出現晃動，當時造成大量商戶向大樓外奔跑、附近民眾倉皇撤離的現象。隨著大廈再度出現搖晃現象，當地政府隨即下令大廈停業調查。經專家組鑒定，造成大廈晃動現象的主因為頂樓的桅桿共振所致，隨即展開拆除作業。

▲深圳賽格大廈重啟。（圖／CFP）

▲賽格大廈內商戶紛紛加快進貨速度，期盼能儘速恢復營業。（圖／CFP）

大廈首次發生晃動時，黃先生正在商場內店鋪中營業，當時，他突然感到樓體搖晃，一陣頭暈目眩，隨後便和人流一起狂奔離開大廈。黃先生表示，自5月21日起，他的店鋪就沒有再繼續營業，損失難以估計，當他看到賽格大廈即將恢復營運的消息，便打算趕緊回到商場重新營業。

賽格集團負責人表示，集團將根據專家團隊的建議，委託專業機構制定具體方案，對大廈進行長期健康監測。
 

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