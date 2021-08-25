亞馬遜查封超過5萬中國賣家！跨境電商公司「裁掉一半員工」求生

▲亞馬遜今年查封大量中國賣家。（圖／路透）



記者蔡紹堅／綜合報導

美國電商龍頭亞馬遜（Amazon）今年5月起查封眾多中國賣家的帳號，導致許多中國跨境電商公司近期大量裁員，甚至有一些中小型的公司已經默默倒閉。

亞馬遜今年5月對平台上的中國賣家揮出重拳，祭出「封店、封號、封品牌」三位一體的處罰，起因是有大量中國賣家利用評論制度「刷假好評」，以求自己的商品能被更多消費者看見。

由於情況已導致眾多中國跨境電商公司的經營陷入困境，深圳市商務局13日曾會同業者召開會議，商討解決辦法，據當時統計，至少有超過5萬個賣家被查封，損失金額超過千億元。

根據《IT時報》報導，此次查封潮中，「通拓」「帕拓遜」「有棵樹」等中國大型賣家所受波及相當嚴重。其中，「有棵樹」的封的店鋪達340家，1.3億元人民幣的資金被凍結，半年內員工數量從2800人被裁到剩下1400人，上半年營收也下降了40%至60%。

亞馬遜的政策還在持續，而且壓力越來越大，報導提到，原本申訴之後帳號有60%至70％的機率解封，但這次已經降至20%左右，而且還不斷有新的規定推出。比起大型賣家只是損失慘重，更多的是已經默默倒閉的中小型賣家。

然而，劫難之下，決定放棄亞馬遜的賣家卻不多，一名從業者透露，周圍同行大多持觀望態度，選擇繼續「忍辱負重」，但對於中小型賣家來說，整個供貨、物流、倉儲及銷售、運營都需要成本，現金流不可或缺，不少人利用槓桿效應「先賒貨再付款」，抗風險能力極低，暗示著未來可能還會有一波新的風暴。