盈利2.15億一夜變成巨虧107億　公司上市10年5次業績「變臉」

▲廣東深圳上市公司星星科技突改財報，由盈利轉為巨虧。（圖／翻攝央視）

記者魏有德／綜合報導

位於廣東深圳的星星科技公司8月20日突發公告稱，將2020年的營業收入、成本、應收賬款等多個會計科目進行調整，導致公司一夜之間淨資產由正變負，2020年的淨利潤由盈利5000萬元人民幣（約2.15億元新台幣）轉為虧損25億元人民幣（約107億元新台幣）。星星科技的反常動作不僅讓股民吃驚，也讓深交所決定介入調查。

▲星星科技主要客戶為華為、蘋果、小米等製造商。（圖／翻攝央視）

《央視》報導，星星科技上市10年來已多次上演業績「變臉」。星星科技每次都能「安全脫身」，這次「由盈轉虧」事件是「會計寫錯了」？還是蓄謀已久的一場計劃？最近星星科技修正2020年會計科目，就連「自己人」都不認同。三位獨立董事毛英莉、俞毅、管雲德，就對星星科技這份會計差錯更正報告和同時披露的半年報議案投出棄權票。

星星科技由盈利轉為巨虧，在7個交易日內股價腰斬，讓星星科技近5萬戶股東全都遭遇巨大損失。據悉，星星科技公司主要客戶為華為、蘋果、小米及聯想等，然而近年來電子器件業績增長、股價上漲，而星星科技卻連年巨虧、股價大跌。

作為上市公司最重要的訊息公示，在毫無預警的情況下，被星星科技董監高進行修改，進行會計調整。星星科技業績突變後，深交所也主動介入發函詢問，要求星星科技說明公司業績由盈轉虧的原因。

對此，浙江裕豐律師事務所律師厲健表示，根據虛假陳述司法解釋規定，上市公司等因信息披露違法違規被證監會處罰，受損的投資者可以依法起訴索賠，索賠範圍包括投資差額損失、傭金、印花稅和利息損失等。