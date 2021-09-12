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遭噴泉水柱「沖飛5m高」砸地！8歲男童苦撐11天不治　父母淚崩

▲▼ 8歲男童被噴泉猛沖至5公尺高摔地。（圖／翻攝自華商報）

▲8歲男童被噴泉猛沖至5公尺高摔地。（圖／翻攝自華商報）

記者鄭思楠／綜合報導

甘肅省慶陽市一名8歲男童在噴泉廣場玩耍時，被噴泉強大的沖擊力沖離地面摔傷，搶救11天後不幸身亡。「孩子離世20多天了，噴泉管理方一直沒有就善後事宜拿出方案，一想到孩子的遺體仍在冰冷的太平間躺著，我的心就在滴血，」8日上午，提起孩子的不幸遭遇，母親痛哭不已，「希望管理部門盡快拿出解決方案，好讓孩子入土為安。」

據《華商報》報導，被噴泉沖起的男童出生於2012年12月，體重31公斤，身高150多公分，體型偏瘦。2021年8月6日晚9時許，母親騎著電動單車帶著他到慶陽市西峰區和諧廣場去乘涼。在母親停車、鎖車的間隙，男童獨自跑到不遠處的噴泉處玩。

意外就發生在這短短的幾分鐘之內，攝影機畫面顯示，事發時，噴泉附近有不少小朋友在玩。母親回憶看到的畫面說，「由於拍攝影片光線較暗，角度較遠，孩子出事前的情景看不清楚，只能看到出事時的瞬間情景，他被噴泉的水柱沖起來四五公尺高，然後掉在地上。」

母親找到孩子的時候，他已經躺在地上，頭部有傷，人已經昏迷。救護車趕到後，從孩子嘴裡抽出很多水，隨後緊急送往當地醫院搶救。男童被送到醫院後，一直昏迷不醒，沒有呼吸，但有心跳，在ICU搶救。救治醫生說，男童的肺裡進了很多水。

▲▼ 8歲男童被噴泉猛沖至5公尺高摔地。（圖／翻攝自華商報）

▲事發地。（圖／翻攝自華商報）

慶陽市人民醫院病曆顯示，男童於8月6日晚11時住院，入院時意識不清，氣管插管，無自主呼吸，由呼吸氣囊輔助呼吸，雙側瞳孔對光反射均消失，強疼痛刺激未見四肢活動。

經診斷，男童的傷情為，創傷性硬膜下血腫，腦疝，頭皮血腫，中樞性呼吸衰竭，創傷性肺水腫，肛門撕裂傷，病情危重。經過醫院11天的搶救，8月17日下午6時許，男童不幸離世。

事發的噴泉廣場沒有護欄，也沒有安全警示標識。數天後，廣場噴泉管理方才在現場放置了警示標識。男童的父親在事發第二天曾與和諧廣場管理部門聯繫，母親轉述稱，「電話中對方態度很不好，我丈夫就親自去了一趟，對方說他們沒有責任，也沒有人管這件事。」

據男童家屬反應，孩子搶救期間，噴泉廣場管理方沒人來醫院看孩子。8月17日下午，孩子離世後噴泉廣場管理方才來到醫院，呆了幾分鐘就走了。

男童離世後，其家屬多次找噴泉廣場管理方解決問題，對方讓他們走司法程序，8月30日，男童的家屬已將噴泉廣場管理方起訴至法庭，目前正進行庭前調解。

男童的家屬表示，「我的孩子已經沒有了，我不希望其他孩子再受傷害。希望媒體把這件事情報導出去，提醒更多的家長和孩子，別步我家孩子的後塵。希望管理部門加強監管，避免類似事件再次發生，也希望管理部門盡快處理此事，給我們一個滿意的答覆。」

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