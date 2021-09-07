致命晚餐？一覺醒來「7家人死1昏迷」　倖存者驚恐：吃一樣東西

▲奈及利亞近日發生一起吃完烤肉大餐後詭異死亡案件。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）

實習記者高琳景／綜合報導

西非奈及利亞近日發生一起詭異的滅門案件！一家9口在晚間吃完烤肉大餐後，8人突然昏迷不醒，最終導致7死，1人重度昏迷，僅1人倖存。目前當地警方已介入調查這宗滅門案件及死因，懷疑可能是「吸入燃燒不完全的廢氣，才會導致不幸的事件發生。」

綜合外媒報導，事件發生於上（8）月29日，奈及利亞南部阿比亞州（Abia）一名教會執事烏格巴（Sunday Ugba），準備了當地傳統烤肉大餐「蘇亞（Suya）」來招待親友，用餐過程中還搭配了果汁來食用，僅有大女兒伊喬馬（ljeoma）未飲用果汁。

沒想到隔天一早，伊喬馬竟發現母親陷入昏迷，而父親和其他親友則陳屍在客廳，當下伊喬馬立刻報警處理，所幸母親在送醫搶救後，已無生命危險。據了解，事發當晚，伊喬馬在吃完晚餐後就先行回房睡覺，僅有父親和其他家人還在客廳看電視。

伊喬馬表示，當天用餐時，大家吃的都一樣，她自己也有吃烤肉，不過沒有喝果汁，「沒想到吃完不到一小時，其他人開始出現胃痛等症狀，甚至還在地上打滾呼救，但大約半小時後就恢復正常，因此當下並沒有想太多，沒想隔天醒來，卻看見父親和其他親戚已無生命跡象。」

目前當地警方已著手調查該案，有消息指出，「烏格巴家樓下裝有發電機，但在凌晨3點多時燃料已耗盡導致熄火，懷疑留在客廳的其他人，因為吸入廢氣才會導致死亡。」但目前仍須進一步調查和等待驗屍報告，才能得知確切死因。