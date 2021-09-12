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紅到歐美！林美秀、吳淡如代言石墨烯神褲瘋搶一空

▲▼塑崩褲,石墨烯,林美秀,吳淡如,運動。（圖／品牌提供）

▲由林美秀、吳淡如代言的塑崩褲紅到歐美。

【企劃特輯】

11年前，「石墨烯」因為受到諾貝爾物理學獎的肯定而在全世界一炮而紅，進而被廣泛運用在紡織品、運動用品、醫療用品上，歐美人士對這個「石墨烯」材料著迷不已，特別是當石墨烯導入服飾製作成為運動時的「塑崩褲」後，能夠產生持續性的循環效果、幫助熱量代謝，讓運動表現更強大！石墨烯塑崩褲不但受到運動族歡迎，因為穿著更兼顧視覺上的纖細和腿部保健，更打入歐美時尚圈。

▲▼塑崩褲,石墨烯,林美秀,吳淡如,運動。（圖／品牌提供）

▲林美秀、吳淡如代言的塑崩褲一推出就受到矚目，不到一個月就賣出萬條，在網路媒體、論壇更是討論度極高，不只網紅藝人、連歐美也都被這波塑崩褲風潮燒到。

黑科技風靡全球　石墨烯開啟21世紀材料新紀元

而「石墨烯」到底是什麼？這個本世界最偉大的黑科技到底強大在哪裡？事實上，在2010年兩位英國曼徹斯特大學物理學家成功在實驗中分離出石墨烯、證實可以單獨存在後，立即獲得諾貝爾物理學努力的肯定、迅速在全世界掀起狂潮；石墨烯具有高傳性，也是目前發現電阻率最小、導電性最佳的物質，它比鑽石還堅硬、強度比鋼高100倍，它的透光性、導熱性、韌性也絕佳！目前也已被運用進各領域開發製造成不同的石墨烯產品，更開啟了新一波的醫療保健新紀元！

▲▼塑崩褲,石墨烯,林美秀,吳淡如,運動。（圖／品牌提供）

▲2010年兩位英國曼徹斯特大學物理學家獲得諾貝爾物理學獎，開啟新一波的醫療保健新紀元。

歐美搶瘋塑崩褲　台廠研發黑科技神褲更強大

當石墨烯運用進日常生活後，各項產品都創造優越表現，這正是歐美運動人士對於「石墨烯塑崩褲」著迷不已的原因，石墨烯強大的功效讓運動表現更加優越，透過它釋放出高能量的遠紅外線波，與人體的分子產生共振，增加循環，穿著色就像運動後還能持續慢跑一樣！但台灣廠商可不讓歐美專美於前，打造出新一代的塑崩褲，除了能夠同樣擁有優越的運動表現外，台灣廠商也針對台灣女性朋友的需求做出調整，無論妳是久站或久坐的族群、還是下半身循環較差都可以透過這條塑崩褲改善。

▲▼塑崩褲,石墨烯,林美秀,吳淡如,運動。（圖／品牌提供）

▲石墨烯塑崩褲所釋放的遠紅外線有加速循環代謝，改善浮腫、痠麻、曲張的效果。

▲▼塑崩褲,石墨烯,林美秀,吳淡如,運動。（圖／品牌提供）

▲石墨烯塑崩褲在各大媒體上面爭相報導，六月三日才正式在台上市，短短兩個月狂賣超過五萬條，堪稱居家防疫期間最成功的產品之一。

平日穿搭視覺極瘦　不限身型都可輕鬆駕馭

石墨烯塑崩褲在設計時就希望女性朋友在每一個場合都能穿、並不侷限於運動時，成為一條符合日常穿搭兼顧保健的神褲，所以在剪裁設計上耗費了許多心思，才能讓它穿上後透過加壓的設計讓腿部線條顯瘦、並且無論妳是任何身型都能夠輕鬆駕馭，腰部能作到曲線效果、腹部更能做到女性朋友最在意的收腹、臀部則能感受到被完整包覆的感覺，最重要的是石墨烯的材質特性讓它穿上極為舒適親膚，即使像現在的夏天高溫都穿得住！

▲▼塑崩褲,石墨烯,林美秀,吳淡如,運動。（圖／品牌提供）

▲獨家的塑崩織法讓腿部線條顯瘦、並且無論妳是任何身型都能夠輕鬆駕馭。

林美秀＆吳淡如合體雙代言
全球首款「石墨烯懶人塑崩褲」哪裡買？
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