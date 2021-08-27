熱門度僅次疫苗！超狂「石墨烯面膜」訂單爆量　一片抵五片！

【企劃特輯】

忙碌的現代女性對於保養要求高效率，特別在挑選面膜時最為嚴苛，用了無感的產品淘汰起來毫不手軟！但最近這一款「石墨烯面膜」被瘋狂＋1，最強大的地方就在於成份可是諾貝爾認證的黑科技，石墨烯能夠讓精華液透過高效傳導完全吸收進皮膚裡，美白、抗皺、保濕一次搞定，獲得無數女性朋友一致好評！

▲石墨烯能夠讓精華液透過高效傳導完全吸收進皮膚裡，美白、抗皺、保濕一次搞定，獲得無數女性朋友一致好評。

一片抵五片、一片抵雙機 美白抗皺保濕一次搞定

市面上面膜百百款，但用了無感沒效的話只求心安又何必浪費錢？這也是為什麼超狂的「石墨烯面膜」一問世立刻打趴無數品牌！利用一片面膜就可以直接把精華液導入皮膚裡、瞬間被吸收，內含了「鑽石粉」、「白松露」、「白金」等極珍貴的成份，一片抵五片的功效也像是在家就做了一次醫美水光針療程！一敷下去那種溫潤的感受讓肌膚立即升溫、毛孔立刻打開，一片面膜也等於像用了「蒸臉機」＋「導入儀」的雙機效果，獨特六角網紋強力吸附，用石墨烯面膜保養就像坐上速效特快車進行縮時保養、光速有感！

▲「石墨烯面膜」內含了「鑽石粉」、「白松露」、「白金」等極珍貴的成份如同一片抵五片的功效。

獨特六角網紋強力吸附 導進亮白導出暗黑

而為什麼大家對「石墨烯」趨之若鶩？原因就在於石墨烯沒有電阻，它是世界上最好的導體，具備竹炭的功能，能夠真的做到把好的成份導進入、同時又能把壞的東西排出來，當這個世界上最棒的成份變成保養面膜當然強大！「石墨烯面膜」在細節設計上也極講究，獨特的「六角網紋」能夠強力吸附肌膚零死角，開啟遠紅外線和負離子進行微循環保養，這樣的雙向功能同時做到抗氧化和抗老，精華液徹底吸收後，導進亮白導出暗黑，當然讓妳使用後可以一次搞定想要擁有的美白、抗皺和保濕。

▲獨特的「六角網紋」能夠強力吸附肌膚零死角，開啟遠紅外線和負離子進行微循環保養，一次搞定美白、抗皺和保濕。

日本獨家專利認證 國際肯定歐盟認證

石墨烯超狂成份是諾貝爾專家都認可，因此讓「石墨烯面膜」一上市便受到高度矚目、迅速成為面膜保養新霸主、造福無數女性朋友！產品在製造上也因為石墨烯極為珍貴的關係耗費了相當長的研發和開發時間，加工過程經過高溫處理，石墨烯結構會與表面等離子體產生共振能量，所以對於精華液與肌膚有顯著的傳導效果及吸附能力。當然好的產品絕對不孤單，目前「石墨烯面膜」擁有日本獨家專利認證，同時在國際上備獲肯定、通過歐盟認證。

▲「石墨烯面膜」擁有日本獨家專利認證，同時在國際上備獲肯定、通過歐盟認證。

▲「石墨烯面膜」一上市便受到高度矚目、迅速成為面膜保養新霸主、造福無數愛美的朋友。

唯一榮獲諾貝爾肯定！國際肯定歐盟認證

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