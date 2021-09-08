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天后代言「90%有感瘦」！　防溢肥必備「石墨烯塑崩褲」

【企劃特輯】

天后代言「90%有感瘦」！防溢肥必備「石墨烯塑崩褲」（圖／業者提供）

減重是每個女人的夢靨，尤其因為疫情的影響，必須每天WFH待在家工作，活動空間只剩沙發和餐桌之間，造成女性日常運動量大幅下降，卡路里無處消耗；根據統計，在沒有運動的狀況下，宅在家工作，中平均一天會長出0.5公斤的體重，一個星期增加2~3公斤的體重「真的非難事」！

93%紅外線放射率 讓「塑身褲」變「瘦身褲」
為了因應疫期時期生活型態的轉變，材質學家和研究團隊共同開發出一款「專剋居家肥」的「懶人運動褲」；研發人員將用在醫療器材中的「石磨烯」材質，導入塑身褲中，根據測試，透過石磨烯達到93%的紅外線放射率，可以幫助提高代謝率，只要穿著就有運動的循環效果，連續一周就可以達到瘦腰、減臀、消腿褲肉的效果，平均一個月可減少3~5公斤重量。

天后代言「90%有感瘦」！防溢肥必備「石墨烯塑崩褲」（圖／業者提供）

▲石磨烯達到93%的紅外線放射率，可以幫助提高代謝率，只要穿著就有運動的循環效果。

行走的「減脂雷射」 一周可減兩斤肉
織品業者表示：石墨烯是一種很特殊的物質，除了導熱快、強度高，它還會釋放出高能量的遠紅外波，與人體的分子產生共振，增加身體的循環代謝；穿上石墨烯塑崩褲，它會產生被動式循環的效果，就像持續慢跑一樣，不但能提升循環，幫助熱量代謝，效果媲美減脂雷射，一周就可以感受腰圍、臀圍、腿圍變瘦的效果；除此之外，還能強化關節和肌肉，幫助恢復腹部腿部線條；只要穿著在走動就能達到燃燒脂肪的效果。

天后代言「90%有感瘦」！防溢肥必備「石墨烯塑崩褲」（圖／業者提供）

▲石墨烯塑崩褲會產生被動式循環的效果，不但能提升循環，幫助熱量代謝，效果媲美減脂雷射。

天后代言「90%有感瘦」！防溢肥必備「石墨烯塑崩褲」（圖／業者提供）

▲許多人穿上一周左右就有明顯感受腰圍、臀圍、腿圍變瘦。

「塑崩褲」四合一效果：運動、塑身、養身、循環
穿上石墨烯塑崩褲，它會產生被動式循環的效果，就像持續慢跑一樣，不但能提升循環，幫助熱量代謝，讓運動的表現和效率更好；除此之外，石墨烯與人體交互產生的波長還能保養關節和肌力，是結合運動、塑身、養身、體重管理多種功能的新一代科技運動褲。

天后代言「90%有感瘦」！防溢肥必備「石墨烯塑崩褲」（圖／業者提供）

特殊塑崩織法 22到46腰全都穿得下
「石墨烯塑崩褲」由台灣研發製造，採用獨家的塑崩織法，擁有超強的伸縮彈性，所以不分尺寸、不管是22吋或是46吋的腰圍通通都穿得下，也不會發生鬆脫變形的狀況；另外，石墨烯是一種天然物質，也不會有汙染環境的疑慮。減重專家建議：如果消費者也正為宅在家、體重不斷攀升而煩惱，不妨穿著石墨烯塑崩褲，輕鬆就可達到一周甩1~2公斤的效果。

天后代言「90%有感瘦」！防溢肥必備「石墨烯塑崩褲」（圖／業者提供）

▲雙廣告天后，林美秀、吳淡如合體代言推薦，獨家的塑崩織法，不管是22吋或是46吋的腰圍通通都穿得下。

林美秀＆吳淡如合體雙代言
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