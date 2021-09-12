台場摩天輪、東京經典表演場地不敵疫情衝擊　年底陸續熄燈

文／瘋設計

東京最大，位於新木場的live house「STUDIO COAST」，近日宣佈在明年（2022年）1月因租約到期結束營業。STUDIO COAST在2002年開幕營運，從那時起成為樂迷和樂團必定到達之地，在這裡有許多音樂人誕生 。幾乎同一時期， 台場摩天輪 所在的Palette Town也宣布年底熄燈。

STUDIO COAST內部有多功能的表演廳以外，戶外也有舒適的泳池區和表演舞臺，而這裡距離東京車站只要搭地鐵八分鐘，各方面都很便利，也常被借來拍攝MV。

另一爭議是，去年因疫情關係無法舉辦演出而營運上受到衝擊，STUDIO COAST原定以募資方式提供未來五年內參加演出都能有免費飲料作為援助持續營運的方式，但仍不敵疫情，決定關閉。

台場的大型娛樂園區 Palette Town也在七月宣布 12 月開始會依次關閉各項設施，包括觀光客熱愛的Palette Town摩天輪、表演者視為指標的場館Zepp Tokyo等，最晚將在2022年8月關閉...

資料來源：prtimes.jp、palette-town.com、mori

（完整文章請看瘋設計）

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