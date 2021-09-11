「美工刀之狼」抓到了！剛解電子腳鐐又闖女子香閨　今落網上銬

記者劉昌松、林昱萱／台北報導

一名古姓男子2008年在台北中山區犯下性侵案，被稱作為「美工刀之狼」而當時其被重判15年6月，日前假釋出獄後，因表現良好，解除電子腳鐐。未料，古男又故態復萌，趁夜闖入一名女子家中，被檢方重上電子腳鐐並依侵入住居起訴外，因假釋期間再犯，檢察官正式撤銷前案的假釋，今天將他傳喚到案，重新押回台北看守所，坐完性侵案剩下的約2年半刑期。

▲美工刀之狼抓到了。（圖／記者劉昌松攝）

「美工刀之狼」古男2008年3月間犯下性侵案，當時古男見到一名妙齡女子凌晨外出買消夜，便一路尾隨，並在公寓樓梯間從身後摀住女子的嘴，並掏出美工到抵住脖子，要求女子脫光衣物；當時受害女子嚇得不知所措，擔憂若不從恐遭殺害，因此依古男要求褪去全身衣物。

古男藉此強逞獸慾後，還逼迫女子將身上財物全數交出，而之後女子趁隙打給男友求救，讓古男當場被逮捕，案經法院審理後，古男被依法判處15年6月徒刑，在服刑10多年後，古男因獄中表現良好，獲得假釋出獄，其之後都戴上電子腳鐐、配合檢方監控表現良好，古男今年要求解開鐐銬，並承諾自己不會再犯，檢方考量其表現後，同意其要求。

怎料，古男解開鐐銬後隨即故態復萌，又於今年8月闖入一間公寓頂樓，讓住在該處的女房客當場嚇壞了，而警方到場後，古男還辯稱自己只是想到頂樓吹風。對此，台北地檢署調查後，認為其行徑已經涉犯侵入住宅罪，依法將其起訴，同時為避免古男再犯，也要求其再度戴上電子腳鐐進行監控，並於今日將其傳喚到案。