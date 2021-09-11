台電嘉義區加強整備　呼籲網路通報查詢停復電資訊

▲▼ 台電嘉義區全力戒備防颱。（圖／台電嘉義區營業處提供）

記者翁伊森／嘉義報導

中度颱風璨樹逼近台灣，中央氣象局10日17時30分正式發布陸上颱風警報。目前暴風圈已進入巴士海峽，今、明2天台灣全島應嚴加警備，各地山區有豪大雨發生機會。台電嘉義區處提醒，颱風期間常發生樹枝或招牌遭強風吹落時破壞配電設備導致停電，或大樓地下配電室淹水影響搶修，請民眾加強防範地下室淹水、加強固定招牌看板、取下懸掛物、修剪樹枝。民眾如遇祼露或掉落的電線，請立即通知台電處理，注意勿靠近或觸摸，避免觸電。

台電嘉義區處許一女處長表示，為維持供電穩定、防範颱風造成停電事故，昨日已召開璨樹颱風預備會議，針對平地、沿海及山區等進行搶修人力、通訊設備、車輛機具、物料整備工作盤點，並已規劃支援承攬商團隊，即時配合嘉義縣、市政府於11日成立之災害應變中心一級開設，全力備戰待命，同時提醒民眾預先做好防颱準備，尤其是抽水站等不能停電的單位或維生器材等相關設備，請自備發電機或不斷電設備，若發生停電事故，則請民眾多加使用台電網站「颱風停復電資訊」專區、台灣電力APP或1911客服專線查詢、通報停電情況。

此外，目前台電配電線路自動化系統可即時監測各主要配電線路是否發生異常，如果民眾家中與附近住戶皆停電，台電會知道，請民眾耐心等候不需急著報修，台電將儘速派員搶修。如果附近住戶大多有電，只有零星幾戶停電，民眾可透過台電公司網站(http://www.taipower.com.tw)於颱風期間設有的「颱風停復電資訊」專區，輸入停電地址、停電狀況等，就可馬上查詢或通報停電資訊，快速又方便，請民眾多加利用，若不便使用網路，台電亦提供1911客服專線或台電嘉義區處停電通報電話05-2226711給民眾使用。

針對颱風造成的停電事故，台電將積極搶修儘快復電，復電程序將採「供電樞紐變電所→主幹線→分歧線」的原則來進行，安排人員搶修，不過搶修進度仍會受到停電範圍、交通路況、風雨情況等影響，請遇到停電狀況的民眾多多體諒。

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