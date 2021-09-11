進香陣頭香客多到需分流　這座廟設置「雙香爐」

▲嘉義東石港口廟過去因為進香陣頭及信徒眾多，因此設置兩香爐。（圖／記者翁伊森翻攝）

記者翁伊森／嘉義報導

全台各地廟宇多見一香爐，但日前有虔誠蔡姓信徒放上嘉義縣東石鄉大廟港口宮過去照片，明顯見到廟前廣場安置有兩座香爐，讓他上網提問，為什麼兩個香爐這樣擺放?網友議論不一，有人說「一邊進宮一邊回駕」「因香火鼎盛進宮 回鑾 過爐用的」「疏流進宮和回駕人潮」，最後有見證香爐安置虔誠信徒說法讓不少網友表示長知識。

廟宇進香拜拜是華人文化中不可或缺的一環，但走遍大小廟宇幾乎都只會看見一座香爐置放廟宇廣場，但日前嘉義東石港口廟虔誠信徒放上廟方老照片，當中面對廟裕的左右兩邊都有一座香爐，讓不少網友覺得好奇。

李姓信徒則說，自己國小六年級開始，在鶯歌地區同樣為聖母娘娘服務，見證兩座香爐歷史，廟方會這樣安置香爐是由於每年的各地區聖母於聖誕日前後，皆有大陣仗的進香團和各宮廟聖母紛紛回鑾祖廟港口宮，根據台灣全記錄數據顯示，全台聖母分靈最多第一名為東石笨港港口宮。確實兩爐分兩邊，是為了疏流進宮和回駕人潮，還特別請各友宮，安營時，請往廟前右手邊安五營，起初，各陣頭参拜完，乩駕即在宮前安營，造成後面接著回鑾的友宮，大排長龍至牌樓下，多次反應，才行更改安營區域!



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