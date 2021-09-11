「饒半天」台東確定下午停班課　家長湧臉書怒嗆：小孩誰接？

▲台東縣長饒慶鈴緊急宣布，台東今日下午停班停課。（圖／翻攝自Facebook／饒慶鈴臉書）

記者陳羿妏／綜合報導

受到強颱璨樹影響，台東縣政府宣布，綠島、蘭嶼今（11日）停班停課，但台東其他地區則照常上班上課，引發民怨，連帶造成縣長饒慶鈴臉書被留言灌爆。對此，饒慶鈴稍早改口宣布，台東下午停班停課，不過，網友似乎不買單，甚至相當氣憤，留言直喊「直接停就好啦」、「為什麼不一開始就停」、「浪費家長時間」、「小孩誰接啊」。

饒慶鈴今上午宣布，「受璨樹颱風影響，台東今日下午風力接近停班課標準（平均風力6-7、最大陣風8-10），考量學童放學及民眾返家安全， 下午停止上班上課。提醒各校可自行決定學生用完午餐或由學生打包帶回，確保學生安全為優先，也請鄉親注意安全做好防颱準備。」

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不過，網友對於急轉彎的做法似乎無法接受，紛紛留言表示「是想累死我，送上學沒多久又要接放學」、「放整天就好啦」、「我小孩是不是去1個小時而已，浪費時間」、「太慢了吧！小孩都去學校了，昨天知道颱風會入境就該通知停班停課了，綠島蘭嶼都停了，都是台東，怎會這樣不同步呢？傷腦筋餒」、「搞屁啊我都從市區到大武上班了，現在風雨正大的時候又要回去」、「今天就直接停就好啦！浪費家長的時間嗎？在上班又不是公務員的怎麼辦？」「小孩誰接啊，就說早上不要上學了啊」、「然後一堆人冒著風雨接送小孩，這樣有比較好嗎」、「不食人間煙火」。

▼網友留言砲轟。