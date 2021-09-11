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走入時髦咖啡廳CAFE!N新店　外帶杯堆起「巨大立體驚嘆號」必打卡

文／瘋設計

新冠肺炎疫情之下還是有店鋪努力新開張，時髦咖啡店CAFE!N於中山北路及民權東西路十字路口、打造全新旗艦店。此店籌備為期超過半年、為了讓CAFE!N在台北的旗艦店有不同於過往的全新樣貌與體驗感受，特別邀請到打造過全球知名咖啡品牌 ％ARABICA嵐山店 的設計師回台規劃。

設計師Elson及其團隊MIZUIRO重新打造2層樓空間，發揮為空間敘事的特長，將CAFE!N台北民權店2層樓空間全部重新打造，創造咖啡場域的新思潮。

CAFE!N品牌創辦人Henry希望：「CAFE!N透過空間設計的調度，讓不同個性的人都能輕易融入在這個空間，滿足不同消費者需求，創造交流最大值，這才是真正的生活，邀請大家疫情解封後來CAFE!N台北民權店坐坐。」一起來看看空間亮點！

環保永續性的巨型紙漿驚嘆號！

以外帶杯架的環保紙漿紙為靈感素材，層層疊砌形塑成超過兩公尺的巨大立體驚嘆號，垂吊天井感受創意的長寬高、也將此策展拍照點賦予永續的精神，絕對是此旗艦店最重要的標地。

獨處對談都適宜的有機式座位！

在巨型驚嘆號裝置底下規劃有機式階梯座位，呈現開放式的無隔間狀態，減去傳統對號入座的制式感，提供使用者更彈性的規劃，解封後不論一個人獨自棲息角落進行城市觀察，或是三兩好友散坐都能感到自在....

文字整理：Nana 資料提供：CAFE!N

（完整文章請看瘋設計

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關鍵字：

咖啡店 環保CAFE!N

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