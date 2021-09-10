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假日凌晨擾清夢　飆車競速遮車牌拒攝錄佳里警一網打盡

▲台南市警佳里分局查獲4部涉嫌飆車競速之車主到案，並查扣其車輛，訊後以公共危險罪嫌函送法辦。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南市警佳里分局查獲4部涉嫌飆車競速之車主到案，並查扣其車輛，訊後以公共危險罪嫌函送法辦。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市警佳里分局8月14日凌晨接獲報案，指稱多部車輛行駛台84線接台61線往南路段，飆車競速危險駕駛，佳里分局長蔡進閱獲報後隨即責成專案小組嚴查，經連日比對涉案車輛，查出至少5、6部以上，警方通知其中4名涉案人到案說明，全案偵訊後依公共危險罪嫌函送台南地檢署偵辦，並依危險駕駛告發交通違規。

▲台南市警佳里分局查獲4部涉嫌飆車競速之車主到案，並查扣其車輛，訊後以公共危險罪嫌函送法辦。（圖／記者林悅翻攝，下同）

佳里分局指出，本案由偵查隊長黃俊凱指揮專案小組全力偵辦，專案小組清查該些涉嫌危險駕駛車輛，研判係藉由網路通訊、社群媒體，號召糾眾集結後，即仗人多勢眾，無視往來行車安全，公然於公眾往來道路逆向行駛、併排呼嘯馳騁，流竄於台南市快速道路及平面道路，已嚴重危害正常行車安全，不僅影響社會秩序安寧、更危害民眾生命安全，恣意妄為行徑之外，更利用變造車牌或遮蔽物等物品遮掩真實號牌，以逃避警方查緝，行徑囂張目無王法，更猶如玩命。

▲台南市警佳里分局查獲4部涉嫌飆車競速之車主到案，並查扣其車輛，訊後以公共危險罪嫌函送法辦。（圖／記者林悅翻攝，下同）

為遏阻該些危險駕駛公共危險行徑，經該分局專案小組過濾及彙整涉嫌競速車輛相關資料後，向相關當事人寄送傳喚通知書。專案小組於9月6日，傳喚涉競速者4名（車輛4輛），並查扣涉案車4輛、假號牌、遮蔽物、手機、長尾夾等物，全案並由佳里分局偵查隊複訊送辦外，並持續追查其他涉案車輛及車主到案。

▲台南市警佳里分局查獲4部涉嫌飆車競速之車主到案，並查扣其車輛，訊後以公共危險罪嫌函送法辦。（圖／記者林悅翻攝，下同）

初步了解，涉案人均為嘉義人，年紀約20多歲，均有正當工作，所駕駛之車輛為購買之二手車輛改裝，因喜愛車輛所以買來自駕及車聚，因要試車輛性能，才會相約車聚競速。

▲台南市警佳里分局查獲4部涉嫌飆車競速之車主到案，並查扣其車輛，訊後以公共危險罪嫌函送法辦。（圖／記者林悅翻攝，下同）

市警局長方仰寧呼籲用路人珍惜自己及尊重他人生命，切勿以身試法！對於本案涉嫌危駕公共危險等案，因已危害用路人生命安全，特別指示專案人員務必嚴查嚴辦，還給市民朋友安寧、安全的生活環境，並與檢察官持續打擊不法，營造用路人友善及安全用路環境。

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