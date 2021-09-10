LIVE／強颱璨樹逼近！氣象局最新說明　「海陸警齊發」對台威脅極大

記者趙蔡州／綜合報導

強颱璨樹逼近台灣，中央氣象局稍早表示，暴風圈將於11日中午前後接觸台灣陸地，周日（12日）全台都將籠罩在暴風圈內，颱風中心仍不排除有登陸機會，周末2天將是颱風影響最大的時間，未來2天放颱風假的機率相當高。氣象局預計在10日晚間8點40分召開記者會，說明璨樹颱風的最新動態。

▲氣象局說明璨樹颱風的動態。（圖／氣象局）

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璨樹10日晚間6時的中心位置，在鵝鑾鼻的南南東方約 460 公里之海面上，以每小時18轉13公里速度，向西北轉北進行，近中心最大風速每秒 58 公尺、瞬間最大陣風每秒 73 公尺，相當於17級風，其暴風圈正逐漸接近巴士海峽，對台東（含蘭嶼、綠島）、恆春半島及屏東將構成威脅。

氣象局10日晚間7時15分持續發布海上陸上颱風警報，10日入夜後受颱風環流影響，東半部陸續有雨，明日（11日）下半天影響更明顯，基隆北海岸、東半部、恆春半島慎防強風豪雨，其他地區以午後的降雨為主，而且越晚雨勢越明顯。

▲璨樹颱風10日晚間7時20分衛星雲圖。（圖／中央氣象局）

周日中部以北、宜花、各地山區有大雨或豪雨，北部、東北部有豪雨以上等級降雨，明日風力、雨勢漸增，周日風雨最明顯。氣象局預報員林定宜稍早表示，仍不排除颱風中心登陸可能性，但無論登陸與否，都會對台灣帶來劇烈影響，周日幾乎全台都會籠罩在暴風圈內。

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