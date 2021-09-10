LIVE／強颱璨樹暴風圈「進入巴士海峽」 氣象局最新說明看這

記者鄒鎮宇／綜合報導

強烈颱風璨樹暴風圈半徑擴大至200公里，10日晚間11時的中心位置在北緯19.1度，東經122.6度，即在鵝鑾鼻的南南東方約360公里之海面上，以每小時15公里速度，向北北西轉北進行。對此，氣象局預計10日晚間11時40分發布陸上颱風警報並召開記者會說明。

氣象局資深預報員徐仲毅表示，強度沒有太大的變化，未來朝東南方海面方向前進，走向仍以東方進來、北上的機率最高，明天會是暴風圈籠罩台灣的過程，週一暴風圈會逐漸遠離，明後天會是影響最劇烈的時候。

徐仲毅提醒，颱風中心會出現12級以上強陣風，綠島、恆春半島要注意，降雨主要出現在東半部地區；另外，11日白天風雨會逐漸增強，北部地區天氣穩定，到晚上雨勢會增加，恆春半島會出現局部大雨，東部、北部的雨勢也會逐漸變大，12日北部、宜蘭花蓮會出現局部豪雨，大家要特別注意。

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▲氣象局資深預報員徐仲毅。（圖／中央氣象局）



據悉，璨樹颱風中心目前在鵝鑾鼻南南東方海面，向西北轉北移動，其暴風圈已進入巴士海峽，對台東（含蘭嶼、綠島）、恆春半島及屏東將構成威脅。

目前氣象局已發佈陸上警報，範圍有高雄、台東(含蘭嶼、綠島)、恆春半島及屏東，海上警報部分則是台灣海峽南部、台灣東南部海面、巴士海峽等，作業船隻務必嚴加戒備。

氣象局指出，10日巴士海峽及台灣東南部海面風浪將逐漸增大；基隆北海岸、東半部、中南部、恆春半島及澎湖、金門沿海地區易有長浪發生，前往海邊活動請注意安全；另外，受到颱風外圍環流沉降影響，11日台北、新北、桃園、新竹及金門地區高溫炎熱，局部地區有36度以上高溫發生的機率，請注意。

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