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5年來最強颱風來襲　太平山9／11中午休園退還住宿訂金

▲▼7/13日起羅東林管處開放太平山等部分森林育樂場域，提供民眾安心遊憩場所。。（圖／羅東林管處提供，下同）

▲▼宜蘭太平山遊樂區11日中午預警性休園。（圖／羅東林管處提供，下同）

記者游芳男／宜蘭報導

羅東林管處依據中央氣象局10日對璨樹颱風預測路徑，對台灣影響最大是星期6至星期日間，考量太平山國家森林遊樂區因位處偏遠山區且聯外路途較長，為顧及遊客旅遊安全，自9月11日（星期六）中午12點起預警性休園。另，原預定住宿遊樂區內之遊客，將全額退還所繳定金。

▲▼林務局鼓勵親子攜手走入森林、體驗大自然之美=, 太平山兒童節連假12歲以下兒童門票及蹦蹦車票免費。（圖／林務局提供，下同）

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5年來最猛颱風來襲，颱風論壇指出，璨樹將於周日整天最接近台灣，中心預計在「東部陸地到近海」間通過，但登陸與否，需要看燦樹與台灣地形的互動，一旦颱風登陸，對各地的風雨分布，會有不小的改變，

氣象局指出，11日颱風逐漸接近，12日是影響最大的一天，11日開始東部、恆春半島、南部部分地區逐漸有雨，東半部、恆春半島可能有大雨或豪雨，其他地區則是上半天晴朗炎熱，午後有雷陣雨。

12日開始各地天氣不穩定，中部以北、東北部、東部、南部及東南部山區都可能有大雨或豪雨，其他地區也會有短暫陣雨，12日北部、東北部將有局部豪雨以上等級雨勢。各地11日可能出現12級強陣風，且適逢中大潮，低窪地區需留意積水淹水情形。

羅東林管處考量太平山因位處偏遠山區且聯外路途較長，且預測11日午後受颱風影響漸增，為顧及遊客旅遊安全，9月11日（星期六）當日上午僅開放一日遊遊客至鳩之澤溫泉區，並於中午12點起預警性休園。

原預定住宿遊樂區內之遊客，將全額退還所繳定金，相關太平山封閉及開放訊息可於台灣山林悠遊網(http://recreation.forest.gov.tw)、羅東林區管理處網
(http://luodong.forest.gov.tw/)、太平山官網(http://tps.forest.gov.tw)、太平山官方粉絲團(http://www.facebook.com/tps100.forest/)查詢。

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