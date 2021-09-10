宜蘭提高校園防疫停課標準　如有1學生確診即全校停課14天

▲宜蘭縣長林姿妙10宣布如有1位學生確診全校停課14天。（圖／記者游芳男攝）

記者游芳男／宜蘭報導

宜縣原依中央指引，校園如有1學生確診全班停課、2學生確診全校停課14天，但受到北部地區新冠肺炎群聚感染事件影響，且適逢中秋連假，林姿妙縣長10日主持宜蘭縣防疫會議，叮囑防疫相關單位嚴陣以待，請縣民配合防疫措施，並指示為保障縣民及學生健康，只要學校有1位學生確診，便啟動全校停課14天措施。

林姿妙10日主持宜蘭縣防疫會議表示，考量新北市出現社區群聚事件，且為變種病毒，宣布為了保障縣民及學生健康，只要學校有1位學生確診，全校停課14天。

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另外，林縣長也再次提醒，宜蘭縣不開放公共場所、社團及社區的烤肉活動；但民眾自行在家烤肉，則不在限制之列，不過對象仍須以同住家人為原則，並且落實防疫相關規定。

同時請民眾暫時避免不必要的跨縣市移動；縣民若有外縣市旅遊史，或接待外縣市來的親友，如果有任何不舒服或疑慮，都可以到社區篩檢站接受免費篩檢服務，才能早日消滅病毒。

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