Delta進社區「首波時間」曝！前台大醫：裝潢工人恐是路過Alpha株

▲新北市板橋區爆發幼兒園群聚感染新冠肺炎，目前仍未確定感染源頭。（圖／記者湯興漢攝）

記者張乃文／綜合報導

新北幼兒園群聚維持27人確診，北市裝潢工人曾到板橋社區也確診，但經比對發現其與可能源頭埃及爸爸時間無重疊。對此，前台大醫師推論，裝潢工人夫妻越來越像Alpha株，並認為，Delta應是8/18首波進入板橋社區，接著由小孩傳入幼兒園，第三波進入各家庭，因為Delta若在社區已現蹤一個月以上，現在的案例恐不止於此。

指揮中心今公布埃及一家染疫的媽媽和小孩確定是Delta病毒株，在幼兒園案中，27人中已有12人確認為Delta。台大前感染科醫師林氏璧表示，埃及爸定序雖尚未出爐，但很高的機率應是同一株。

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至於埃及爸的2位兄弟至今無症狀，但今天公布測不到抗體，林氏璧認為，或許這2兄弟是被埃及爸剛剛傳染，處於病毒量剛剛要升高的狀況，可追蹤後續Ct值變化更能確認。同時，一對裝潢工人夫妻因曾到板橋社區也確診，但後續發現他與可能感染源頭埃及爸的時間未重疊，指揮中心發言人莊人祥解釋，裝潢工人是被公司指派到社區查看，大致只在住家附近看情況，主要負責機械組裝。

林氏璧推論，這對裝潢工人夫妻越來越像只是路過的Alpha株，因為他們在8/12至8/14日有到此社區，但夫妻倆各在9月1日和6日開始有症狀，不過，埃及爸是18日才出隔離到社區，彼此幾乎沒機會接觸，「感覺他們和此案關聯有限」。但他也直指若裝潢工人是Delta，就比較麻煩了。

最後，有不少人談及Delta可能早在社區有多條傳染鏈了，林氏璧則說，如果Delta早出現在社區一個月以上，「我們現在看到的案例應該不只於此。這可是Delta大魔王欸！」他推估傳染鏈的形成應是，Delta約在8/18日第一波進板橋社區，第二波由小孩傳進幼兒園，接著第三波傳進各家庭。