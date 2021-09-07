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未成年人150元租號暢玩2小時王者榮耀　騰訊發函提告超20間平台

▲▼王者榮耀,騰訊,手機遊戲。（圖／CFP）

▲大陸為成年玩家透過租號方式，規避網遊防沈迷系統及官方遊戲時間規定。（圖／CFP）

記者魏有德／綜合報導

大陸嚴格規定未成年玩家僅能在週五、六、日玩線上遊戲各1小時，除導致用戶最多的《王者榮耀》手遊在4日時塞爆系統，也讓租號平台意外賺上一筆。對此，《王者榮耀》遊戲供應商騰訊遊戲今（7）日表示，截至目前，已向超過20家賬號交易平台和多個電商平台起訴（提告）或發函，要求停止相關服務。

▲▼王者榮耀大當機（圖／翻攝自微博）

▲手遊《王者榮耀》新規頒佈後首個週末出現系統爆滿情況。（圖／翻攝王者榮耀遊戲）

《央視》報導，遊戲賬號租賣已經形成灰色產業鏈，網路上通過租號、買號等途徑繞過監管可無限制玩網遊。有店鋪甚至打著強烈推薦包天／包夜租號，性價比最高，客服24小時在線服務的旗號，將買家誘導進入一個名為租號選號網的網址，進入後可選擇王者榮耀、絕地求生等多款熱門遊戲。 

在價格選擇上，因遊戲角色的不同價格作為區分，其中，王者榮耀2小時平均價格約33元人民幣（約150元新台幣）/小時（押金0元），包夜為95.2元人民幣（約410元新台幣）/小時，日租224元人民幣（約960元新台幣），周租甚至高達980元人民幣（約4214元新台幣）。

對此，有網友認為，「2小時33元比當年的黑網吧（網咖）收費都貴」、「未成年人用成年人的淘寶賬號去買也很難阻止」，甚至有網友調侃，「發現財富密碼了。」

大陸國家新聞出版署於8月底發出《關於進一步嚴格管理切實防止未成年人沈迷網絡遊戲的通知》。通知要求，所有網遊企業僅可在週五、週六、周日和法定節假日，20時至21時向未成年人提供1小時服務，其他時間均不得以任何形式向未成年人提供網遊服務。此外，所有網遊企業不得以任何形式向未實名註冊和登錄的用戶提供遊戲服務。

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