畫面曝！勇警單手12下伏地挺身救輕生女　霸氣喊：哥哥保護你

記者鄧木卿／台中報導

台中市忠孝路夜市9日晚間發生一起案件！一名女子在一棟大樓15樓上企圖輕生，警消到場苦勸不成，僵持近4個小時。轄區正義派出所所長廖俊賓急中生智，利用研究所學到的危機處理，軟硬兼施、連哄帶騙，還霸氣承諾，「願意認作乾妹妹，全力保護妳」，甚至單手伏地挺身12下，只為了證明他體力好，值得依靠，最終順利將人救下來，而事後這段畫面也隨之曝光。

▲勇警單手12下伏地挺身救下企圖輕生的女子。（圖／記者鄧木卿翻攝）

這起案件發生在9日晚間，一名女子因為男友落跑，一時想不開坐在大樓15樓的女兒牆上企圖輕生，警消人員獲報後，出動信義及西屯分隊，消防車5輛、救護車1輛、氣墊和人員17名前往搶救，由於正在夜市旁，引起夜市人潮仰頭觀看。

為了營救女子，廖俊賓軟硬兼施，還霸氣承諾，「認你作乾妹妹，全力保護你，不會像落跑的男友，毫無男子氣概」，最後甚至為了取信女子，還當場做了單手伏地挺身，「1、2、3、…、11、12」，整整12下讓女子看傻，還邊看邊鼓掌，最終被廖俊賓勸下，結束這場鬧劇。

據了解，張女留學美國，家境不錯，後來車禍腦部開過刀，男友一不見，就大哭大鬧，男友回來了，又破涕為笑，2人甜甜蜜蜜的吃飯，這次強制送醫，希望能得到治療，不要讓類似事件再度發生。

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