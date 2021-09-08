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全運會台南市帆船隊大放異彩　橫掃六金四銀五銅暫居全國之冠

▲2021年全國運動會台南市代表隊再傳捷報，台南市帆船代表隊不負眾望，奪得6金4銀5銅之佳績，成功寫下隊史最佳紀錄。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲2021年全國運動會台南市代表隊再傳捷報，台南市帆船代表隊不負眾望，奪得6金4銀5銅之佳績，成功寫下隊史最佳紀錄。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

2021年全國運動會台南市再傳捷報，8日帆船比賽戰果出爐，台南市代表隊不負眾望，奪得6金4銀5銅之佳績，成功寫下隊史最佳紀錄，黃偉哲市長在第一時間恭喜奪牌選手，對於帆船隊能一口氣搶下15面獎牌，洗刷2019年因颱風影響而損失多面獎牌之遺憾而重返榮耀，特別感謝選手積極備戰的努力及教練的指導。

▲2021年全國運動會台南市代表隊再傳捷報，台南市帆船代表隊不負眾望，奪得6金4銀5銅之佳績，成功寫下隊史最佳紀錄。（圖／記者林悅翻攝，下同）

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台南市在輕艇當開路先鋒，搶先為台南搶下2金1銅後，帆船乘勝追擊，讓台南市總獎牌數來到8金4銀6銅，總獎牌數暫居全國之冠，黃偉哲市長也期許接下來陸續登上全運會競技舞台的台南市選手也能旗開得勝，為台南奪取佳績。

▲2021年全國運動會台南市代表隊再傳捷報，台南市帆船代表隊不負眾望，奪得6金4銀5銅之佳績，成功寫下隊史最佳紀錄。（圖／記者林悅翻攝，下同）

教育局長鄭新輝表示，輕艇、帆船及划船這三船項目是台南市的傳統強項，且三級銜接穩定，以帆船為例，選手自西門實小、安平國中到台南海事，訓練過程中都能就近銜續訓練，多年下來已成為台南市的區域性帆船訓練站，因此有許多選手都是從小耳濡目染之下接觸帆船運動，以本次奪得男子組帆船雙人國際420型項目之金牌好手朱至源及吳其謙為例，朱至源的父親因喜愛帆船運動，從小全家就常一同參加帆船運動，讓朱至源從小接觸而養成興趣；而吳其謙因出生時右手受傷，父親偶然參加風帆體驗時得知推舵及拉舵之動作有助於肌力訓練，便鼓勵吳其謙透過帆船運動來復健並加強肌力，而他也在成長過程中逐漸表現他對帆船的天賦，在與朱至源搭檔訓練後，曾在2017年全國運動會獲得金牌，本次攜手合作，再次摘金！

▲2021年全國運動會台南市代表隊再傳捷報，台南市帆船代表隊不負眾望，奪得6金4銀5銅之佳績，成功寫下隊史最佳紀錄。（圖／記者林悅翻攝，下同）

在女子選手方面，郭馥葳在帆船風浪板RS：One型項目則是第三度奪得獎牌，雖曾在訓練過程中受傷，她仍積極與教練討論訓練模式，透過計畫性的訓練調整及堅毅的精神，讓他在本屆全運會成功衛冕后冠，讓他直呼辛苦訓練都值得！而蔡佳倫及蔡佳倚為雙胞胎姊妹，自就讀台南市西門實小時開始接觸帆船運動，姊妹倆雖互為對手同台競爭，回家後也會彼此加油打氣及切磋技術，於本次全運會嶄露頭角，在女子組帆船雷射4.7型分別獲得金牌及銀牌之佳績。除了姊妹檔外，更不乏有以學姊帶領學妹之姿奪下金牌，周昱辰第一次搭配學妹陳鈁妤參戰全運會，透過經驗傳承，攜手順利獲得女子組帆船雙人國際420型金牌，他們也表示將再戰下屆全運會，挑戰連霸紀錄。

▲2021年全國運動會台南市代表隊再傳捷報，台南市帆船代表隊不負眾望，奪得6金4銀5銅之佳績，成功寫下隊史最佳紀錄。（圖／記者林悅翻攝，下同）

值得一提的是，男子帆船風浪板RS：One型前三名皆由台南市選手囊括，分別為孫國瑋、吳承翰及陳麒元，堪稱帆船項目最大贏家；而臺南帆船手足檔還有女子選手汪芷綾與哥哥汪廷聿，兩位選手同為帆船風浪板RS：X型好手，妹妹汪芷綾繼2017年全國運動會奪下金牌後，本屆重返榮耀再度摘金，實力不容小覷，哥哥汪廷聿也奪下銅牌，兄妹倆開心表示階段性目標已達成，可以回家好好過中秋節，短暫休息後再備戰下一場賽事。

台南市體育處表示，截至9月8日，台南市代表隊表現亮眼，已獲得8金4銀6銅之佳績，接下來將有眾多賽事接續登場，期待選手們能再度締造好成績！

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