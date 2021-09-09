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張亞中提「兩岸和平備忘錄」　陸委會：未經政府授權簽署涉違法

▲▼陸委會副主委李麗珍。（圖／陸委會）

▲陸委會副主委李麗珍。（圖／陸委會）

記者蔡紹堅／綜合報導

國民黨主席候選人張亞中4日在政見發表會上表示，已提出「兩岸和平備忘錄」，若當選黨主席，將依此與中共進行對話協商。對此，陸委會副主委李麗珍9日表示，根據《兩岸條例》，非經陸委會或主管機關授權，不得與對岸簽署涉及公權力或政治議題的協議，違反者是可以依法加以處罰的。

李麗珍在陸委會例行記者會上指出，有注意到相關人士提出要洽談「兩岸和平備忘錄」的主張，但根據兩岸條例第五條之一、第七十九條之三的規定，非經陸委會或主管機關的授權，不得與對岸簽署涉及公權力或者政治議題的協議，違反規定者是可以依法加以處罰的。

李麗珍提到，「我們要提醒任何沒有經過人民的授權、監督，以及政府對政府的政治協商，都違反民主原則，違反台灣的主流民意。」

▼國民黨主席候選人張亞中。（圖／記者黃克翔攝）

▲▼ 張亞中登記參選國民黨主席。（圖／記者黃克翔攝）

另外，對於四位國民黨主席候選人都在政見發表會上提及「九二共識」，李麗珍表示，九二共識在北京當局的定義之下，並沒有台灣的生存空間，所以台灣的民意沒有接受，並有很多質疑，「所以我們很希望在野黨在討論兩岸政策，還有推動兩岸交流的時候，能夠去理解台灣多數民意，還有台灣民眾對兩岸關係發展的堅持，尤其也應該要正視中共當局對台灣壓迫的事實。」

李麗珍強調，「我們捍衛國家主權及台灣民主自由的立場始終是一貫的，也再次呼籲北京當局，要認真去思考「和平、對等、民主對話」這個兩岸互動的關鍵，唯有尊重台灣的民意，務實的溝通，化解分歧，才會有助於兩岸健康、正常的交流，還有保障民眾的福祉。」

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