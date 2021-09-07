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走過烏來樹林電纜線竟掉落被電死　高院判台電需再賠償331萬餘元

▲▼台電,台灣電力公司,停電,用電,省電,跳電,節電,電費,供電,電力。（台電公司圖／記者周宸亘攝）。（電錶圖／記者張暐珩攝）

▲電纜線掉落電死人，高院判決台電需再賠償331萬餘元。（台電公司圖／記者周宸亘攝）。

記者吳銘峯／台北報導

新北市羅姓男子2015年間路過新北市烏來區一處樹林空地，台灣電力公司的電纜線因斷裂懸落，羅男因此遭電死。家屬起訴求償，一審判決台電須賠償家屬1484萬餘元，二審改判台電賠償1535萬餘元，最高法院最後判准1,069萬餘元，其餘廢棄發回後，高院更審今再判台電須賠償331萬餘元。可上訴。

判決指出，本案發生於2015年1月22日中午，羅姓男子路過烏來區啦卡路9巷36號附近樹林空地，台電編號B6801HA89號電桿和架連的「烏來WK23饋線」因斷裂而垂掛在地，羅男經過電纜線，遭高壓電纜直接電死。

家屬不滿，認為台電對於電纜線管理有疏失，因此提出民事訴訟，向台電請求喪葬費、撫養費、精神慰撫金等，共計求償2264萬餘元。一審法院判決台電敗訴，須賠償1484萬餘元，雙方均上訴二審，家屬再加碼求償400萬元。二審最後改判台電須賠償1535萬餘元。

全案再上訴最高法院，最高法院計算後，最後判決台電須賠償1,069萬餘元，其餘部分廢棄發回，由高等法院進行更審。高院更審於7日宣判，還是認定台電公司疏於維護電力設備，導致電纜線斷裂懸落而讓羅男遭電纜線電擊死亡，台電必須賠償。

而高院採用羅男過世時，內政部公告之2015年度新北市每月最低生活費12,840元為家屬等5人得請求扶養費為計算基準，扣除妻子因財產較多不須羅男扶養，改認定羅男必須扶養的4名子女，分別可以領受各755,586元、755,586元、817,150元、988,562元，合計改判台電必須再賠償331萬餘元。可上訴。

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