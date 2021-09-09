打造東漂基地！台東「海濱好室」社會住宅　195戶2025年完工　

▲國家住宅及都市更新中心副執行長柯茂榮（右二）率隊拜訪台東縣政府，商討台東「海濱好室」社會住宅具體興建期程。（圖／台東縣政府提供）

記者王兆麟／台東報導

台東縣政府為積極推動東漂政策，國家住宅及都市更新中心副執行長柯茂榮率隊於7日來訪台東縣政府，與副縣長王志輝、建設處共商台東「海濱好室」社會住宅具體興建期程等相關課題，期能加速打造東漂基地，王志輝則表達全力配合中央推動進程，也歡迎大家來到台東慢慢過生活。



住都中心副執行長柯茂榮指出，台東「海濱好室」社宅規劃案，基地位於台東市區（台東市台東段177地號），鄰近台東生活美學館、原住民文化創意產業聚落等文創區，預計興建195戶社宅，同時規劃設置日照中心，落實日間照顧服務，目前正在招標作業當中，預計可於2025年完工。興建社會住宅是政府應該做的事，不僅能讓台東縣民安居樂業，也滿足年輕人歸鄉對於住宅的需求。



台東縣副縣長王志輝則表示，為積極鼓勵青年人返鄉、吸引更多人到台東體驗，推動真善美的慢生活，並以慢經濟來帶動地方產業，社會住宅政策顯得尤其重要；也歡迎更多有想法、有行動力的新移民一起攪動台東、打造未來。



未來，台東縣府團隊會持續爭取更多資源挹注及創新作法，讓台東，不只是台東，「東漂吧現在正流行」歡迎全國鄉親東漂，來到台東慢慢過生活。

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