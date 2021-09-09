快訊／五倍券找零與否尊重店家　蘇貞昌：不可以拿1000買10元

記者呂晏慈／台北報導

振興五倍券將在9月下旬開放登記，10月8日即可開始消費。針對民眾關注是否可以找零，行政院長蘇貞昌9日說明，民眾不可以「拿1000元券買10元」，要求店家找零，但若店家基於自己的營業作為決定找零，政府也尊重。

▲蘇貞昌展示五倍券面額。（圖／記者陳家祥攝）

蘇貞昌今天上午舉行「振興方案記者會」，率經濟部長王美花、國發會主委龔明鑫、政務委員唐鳳等多位首長，親上第一線向社會大眾說明。

根據政院規劃，五倍券紙本券與數位券都有，紙本1套10張，面額為3張1000元、2張500、5張200元，由中央印製廠統一印製，採國幣防偽等級設計。

蘇貞昌說明，行政院有規定五倍券不可以找零，但是是指「不能拿1000元買10元，要求店家找零」，這跟政府發行五倍券的目的不同，店家也沒有找零的義務，但若店家基於自己的營業作為，覺得可以找零，政府也尊重店家。

王美花表示，找零不是店家義務，找零與否要尊重店家意願，顧客不可以要求店家找零，不過，店家可以彈性決定是否找零，目的是為了鼓勵店家提出優惠方案增加消費。

蘇貞昌補充，五倍券使用範圍包括餐飲、夜市、市場、學費、補習費、婚宴、百貨公司、書店、演唱會、體育賽事、旅遊住宿和國內電商網購等，但不能用來買境外電商網購、股票、繳稅、繳罰單等。