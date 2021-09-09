江蘇田灣核電站「3個月二度出現故障」！陸核安全局證實：0級事件

▲江蘇連雲港田灣核電站。（圖／CFP）

記者鄭思楠／綜合報導

大陸國家核安全局8日通報，位於江蘇連雲港的田灣核電站6號機組，8月27日，機組閃發6M2KRT019MA監測儀表信號「控制室進風間空氣γ劑量率2級報警」。最後，事件被證實為，6M2KRT019MA 監測儀表出現故障，誤發報警，被界定為0級事件（即是不具有安全意義的微小事件）。

通報顯示，8月27日，田灣核電站6號機組處於98.6%Pn功率運行模式。07點46分，機組閃發6M2KRT019MA監測儀表信號「控制室進風間空氣γ劑量率2級報警」，主控室通風自動切換至應急過濾管路運行，風機6M2DVC001ZV聯鎖啟動。

經運行人員核實，機組冗餘設計的控制室進風空氣γ劑量率監測通道6M2KRT018MA顯示無異常，現場測量放射性水平正常，判斷6M2KRT019MA 監測儀表出現故障，誤發報警。07點51分，操作員停運應急過濾管路風機6M2DVC001ZV，將主控室空調系統切換至正常通風運行，事件結束。營運單位目前已更換出現故障的監測儀表，並組織開展儀表換型替代改造工作。

上述事件滿足《核動力廠營運單位核安全報告規定》中運行階段事件報告准則「（六）導致反應堆停堆保護系統和專設安全設施自動或者手動觸發的事件」的要求，將按照運行事件進行報告。根據《國際核與輻射事件分級手冊》，該運行事件被界定為0級事件。

根據《國際核與輻射事件分級手冊》，該運行事件被界定為0級事件，即是對不具有安全意義的微小事件稱為「偏差」，歸為0級。據悉，事件分級是指按照國際核事件分級標準（INES）對運行事件或者事故進行的分級，考慮核事件對人和環境的影響、對設施放射性包容和控制的影響、對縱深防禦能力的影響，將核事件分為7級，7級為最高的重大事故。

此前，大陸國家核安全局6月3日發布報告指，田灣核電站6號機組因汽輪機高壓調閥異常開啟，觸發機組停機停堆運行。事件未造成產生放射性後果、無人員照射、無環境污染，被界定為0級事件（即是不具有安全意義的微小事件）。