比新冠更致命！印度「立百病毒」再現1死　11人現症狀數百人隔離

▲印度西南部喀拉拉邦一名12歲男童5日死於立百病毒（Nipah Virus），工作人員穿全套防護衣協助遺體火化。（圖／達志影像／美聯社）

記者張寧倢／編譯

最早發現Delta變種病毒株的印度近日傳染病情況雪上加霜，喀拉拉邦爆出一名12歲男童死於立百病毒感染症（Nipah Virus），而且他生前曾在3家醫院就診，接觸者恐怕多達數百人，其中已有11人出現潛在症狀，正在接受治療。

根據《紐約郵報》報導，印度一名12歲的男童5日於喀拉拉邦一家醫院去世，衛生官員證實男童死於一種比新冠肺炎更容易致命的罕見「立百病毒」，去世之前共在3家醫院就診，當局緊急隔離了超過100多名接觸者，其中48人正在喀拉拉邦一家醫院接受密切監測，還有多達11人已出現潛在症狀，引發擔憂。官員們預計挨家挨戶進行監控，以確定二次接觸者。

▲12歲男童被確認死於立百病毒之後，工作人員從山羊身上採取血液進行檢測，以防疫情擴大。（圖／達志影像／美聯社）

世界衛生組織（WHO）數據顯示，據先前立百病毒的爆發來看，估計致死率約莫在40％到75％之間，比新冠肺炎的致死率高出許多。美國疾病控制與預防中心（CDC）表示，立百病毒1999年首次在星馬地區發現，當時爆發了近300例感染、100多人死亡，被迫撲殺逾100萬頭豬隻，造成巨大影響。

CDC表示，過去的爆發案例證明立百病毒可以在人與人之間傳播，這增加了可能引發全球大流行的擔憂，而讓檢測更加複雜的是，其關鍵症狀與新冠病毒類似，包含發燒、咳嗽、喉嚨痛與呼吸困難，感染者通常還會罹患腦炎或腦腫脹，即使倖存下來也會經常出現持續性抽搐，甚至是性格變化。

CDC警告，立百病毒會在患者體內保持潛伏狀態，導致他們可能在接觸病毒的數月，甚至數年之後才發病死亡，目前還沒有立百病毒疫苗，唯一的治療方法是支持照護，僅能控制併發症讓患者較為舒適。《今日印度》報導警告，依照立百病毒感染的特性來預測，如果這次疫情失控，對公共健康的威脅可能會大於新冠肺炎疫情。

據悉，印度喀拉拉邦2018年曾爆發一場立百病毒疫情，當時有10餘人染疫死亡，這次官員不敢大意，正在緊急對盡可能大量的接觸者進行檢測，而病歿男童的家人與醫護人員等8名直接接觸者目前檢測結果為陰性。

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