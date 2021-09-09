安卓用戶對iPhone 13沒興趣！　不想跳槽「第一名理由」超中肯

▲安卓陣營今年的忠誠度提高。（圖／取自MacRumors）

記者張靖榕／綜合外電報導

SellCell之前一項調查得知，iPhone用戶中高達44％想升級到今年即將推出的iPhone 13；但日前針對Android用戶的調查發現，想跳槽的人居然比去年想跳槽iPhone12的人又更少了，其中很主要的一個原因，就是蘋果仍然不恢復「指紋辨識」，畢竟習慣不同，而且要麼脫口罩要麼手動輸入密碼都稍嫌麻煩。

iPhone 13？無感

這項調查針對美國5000多名18歲或以上的現有Android用戶，詢問購買iPhone 13的意願調查，結果發現只有18.3％的Android用戶，會考慮改用將手機換成‌iPhone 13‌，相比去年33.1％願意跳槽iPhone 12的比例，大幅下降了14.8％，更有高達81.7％的用戶對iPhone 13表示「無感」。

讓Android用戶最願意跳槽的iPhone 13款式

iPhone 13系列4款機型尺寸預料將延續iPhone 12，包括包括5.4吋iPhone 13‌ mini、6.1吋iPhone 13‌、6.1吋iPhone 13‌ Pro和6.7吋iPhone 13‌ Pro Max；而在18.3％有意願跳槽的Android用戶中，近40％的人最感興趣的是iPhone 13‌ Pro Max；36.1％的人對‌iPhone 13‌ Pro最感興趣；19.5％的人對‌iPhone 13最感興趣；只有4.6％的人對‌iPhone 13‌ mini感興趣。Android用戶對iPhone產品線各自感興趣的程度，和現有iPhone用戶吻合。

▲安卓用戶想跳槽iPhone 13的主要原因，跟一般想像的不同。（圖／翻攝自蘋果內幕）

想跳槽到iPhone 13的原因

Android用戶之所以有意願加入iPhone陣營，其中最大的原因是「喜歡更長的軟體更新支援」，占比高達51.4％；23.8％的人表示喜歡蘋果生態系統，11.4％的人表示想要更好的隱私。

▲蘋果新機不提供指紋辨識，對安卓用戶來說吸引力大減。（圖／翻攝自蘋果內幕）

不可慮更換的主要原因

31.9％的Android用戶表示，‌iPhone 13‌缺少指紋解鎖是不考慮更換的主要原因，這對疫情期間必須戴口罩滑手機來說是一大不便；12.8％的人指出 iOS 缺乏對加載應用程式的支援，12.1％的人表示設計與硬體都普通，10.4％的人表示侵入性的掃描兒童性虐待內容是更換的主要原因。

在有興趣購買iPhone 13的Android用戶中，只有14.7％也有興趣購買Apple Watch Series 7。同樣，只有6.2％有興趣購買第三代AirPods。