中秋烤肉美國肋眼＋帝王蟹腳尬天使紅蝦超高檔　網：哪家烤肉我馬上到！





▲今年中秋來場火烤兩吃，各種食材一次備齊，滿足全家人的喜好。

消費中心／綜合報導

疫情趨緩，先前因為疫情而延宕的計畫都漸漸開始進行，過去這段時間以來有好多個節日無法與家人見面，眼看中秋佳節即將到來，終於能跟家人們好好享受團聚的時刻，今年中秋節，打算怎麼過呢？說到中秋，烤肉是絕對不可少，但年年烤肉難免有點膩，而且「生火組」跟「烤肉組」總是萬年不變，除了「烤得開心」、也要人人都「吃得開心」，今年中秋就來個「火烤兩吃」吧！烤肉火鍋一次滿足，過個最幸福的中秋。





▲▼好久沒有跟家人團聚過節，在難得的中秋佳節，一定要準備一些高檔食材，阿根廷天使紅蝦、帝王蟹腳一端出來保證全場驚呼。

雖然烤肉很好玩，但每次烤肉都會有個bug，希望大家玩得盡興吃得開心的結果就是食材一次買太多，最後烤到累了膩了烤不完還要冰回冰箱連吃一個禮拜，原本超讚的食材也變得食之無味，要買就買「火烤皆宜」的食材才是最高招！迎來難得的中秋佳節，一定要買些高檔食材犒賞自己，海鮮類絕對是每每端出來都會引起全場驚呼，來自阿根廷的天使紅蝦，捕撈後急速冷凍保持最佳鮮度，無論是煮火鍋或燒烤都鮮甜美味；要開外掛就一次開到底，帝王蟹腳買起來！熟凍的帝王蟹是最便利的選擇，蟹腳外殼去半處理、不用另外剪殼，只要退冰即可料理，鮮甜紮實的肉質，想吃原味就簡單火烤，喜歡豐富滋味就丟到火鍋湯頭中，讓湯頭變得海味十足。今年想要火烤兩吃不用大費周章，大潤發推出冷凍包裝的海鮮商品與火鍋爐類鍋底（不含常溫／冷藏／冷凍裸賣商品），單筆滿999元再送100元現金抵用券。





▲經典烤肉醬品牌萬家香推出大潤發獨賣：威士忌風味烤肉醬，為今年中秋畫龍點睛。

▲美國冷藏肋眼油花恰到好處，烤起來幸福感十足。

▲美國冷藏安格斯無骨牛小排肉厚且口感柔嫩。

▲美國CAB冷藏雪花燒烤片火烤皆宜，美味更加分。

高檔海鮮準備好，美味的牛肉也不可少！說到火烤兩吃，肉品的選擇絕對不能馬虎，美國冷藏安格斯無骨牛小排富含油花、肉厚且口感細緻柔嫩，是烤肉時不可或缺的座上賓；美國CAB冷藏雪花燒烤片為牛胸腹肉部位，俗稱牛五花或牛雪花，有口感紮實的與筋肉，且富含豐富油脂，烤到油脂釋出、微焦狀態最令人無法抗拒，口味清淡的人也可以簡單涮熟品嚐牛肉原始香氣。說到牛肉怎麼能放過肋眼！？美國冷藏肋眼牛排油花恰到好處，肉質軟嫩適中、色澤分明，高級牛排料理一定會有它！在享受牛肉自然原味的同時，刷上烤肉醬更能突顯豐富口感，經典烤肉醬品牌萬家香推出威士忌風味烤肉醬，在大潤發獨家販售，薄薄刷上一層，為今年中秋畫龍點睛。

▲▼大潤發獨家販售澎湖明興的在地海鮮食材，手工花枝漿、花枝丸、花枝蝦排⋯⋯等招牌品項，海味十足，吸引老饕搶購。

為了讓中秋節美味加倍，大潤發澎湖海鮮專區獨家販售「澎湖明興」的在地尚青海鮮食材，其中手工花枝漿更是老饕們必買品項，選用澎湖捕撈的野生大花枝，保留最天然的鮮味，用料實在、每一口都有濃濃的花枝香氣，長條形的包裝設計更方便料理，不管是放進火鍋裡煮或是用炭火燒烤，都各有風味。「澎湖明興」除了大潤發之外，僅在澎湖當地與團購平台販售，花枝丸、花枝蝦排、花枝蝦捲等都是招牌品項，烤肉必備的香腸也別忘，飛魚卵香腸選用國產豬肉加入彈牙飛魚卵，肉汁豐富不油膩，滿滿飛魚卵彷彿大海就在眼前。而以真材實料製成的香酥芋丸一口咬下充滿香醇芋香，油炸至表皮呈金黃色，端上桌與家人一起當作飯後點心，超滿足！

大潤發推出火烤兩吃冷凍箱組合，海陸組起來、火鍋宅起來、海鮮澎湃組、帝王饗宴海鮮組、小資海陸烤起來、海鮮澎湃烤肉組、老饕回味海鮮烤肉組等，可依人數跟口味喜好選擇，不用東奔西跑，只要在家中就可以一鍵下單，一次買齊所有食材，今年就用大潤發火烤兩吃精選食材滿足全家人的胃，一起在月圓時節享受團圓的滋味。

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