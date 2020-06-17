大潤發把澎湖搬到你家！嚴選必購海產TOP 3　在家就能享受大海跳動滋味

▲想吃「尚青」澎湖海產不用出國，來大潤發通通搬回家。（圖／記者周宸亘攝，下皆同）

消費中心／綜合報導

隨著梅雨季來臨，時而煩悶的熱空氣襲來，就代表著「夏天」要來了！雖然不像學生時代能夠放一個長長的假期，但許多人都會在暑假期間到海邊旅遊，不管是就近在台灣離島大啖海產，或是捎起護照到愛琴海享受陽光照耀在身上的滋味，享受異國料理的風味，都是讓人非常放鬆、難忘的回憶。尤其是臨海地區的海產鮮到爆表，恨不得每天都能品嚐海洋在嘴中跳躍的滋味，但現在時機歹歹無法出國，國內旅遊也滿滿都是人，想要一嚐海味一解口腹之慾時該怎麼辦？

▼澎湖野生明蝦是喜歡海產的老饕到當地愛吃的項目之一。



夏季大啖海味的心願不再遙不可及，大潤發特地挑選台灣最新鮮的「澎湖在地海產」直送本島門市，讓鮮味完整保存零時差，完美重現澎湖海產的鮮甜。一說起澎湖海產，這可絕對是台灣人的驕傲，來自無污染海域野生、養殖魚獲，品質、鮮度都是絕佳，去過澎湖的人都會被他們的「澎拜」給嚇到，不管是蒸、烤、紅燒或是創意料理，只要是澎湖出品的海產，端上桌絕對是鮮甜的保證。

為了提供老饕或是想要嚐鮮的民眾最新鮮的滋味，大潤發選出必購澎湖海鮮TOP排行榜，像是口感鮮甜Q彈、還能嚐到頭與背部豐富蝦膏的野生明蝦；經過簡單水煮、快炒，就能充分展現超有嚼勁、扎實口感的澎湖小管；又或者用鮮甜無添加的魚漿捏製而成，咬下去Q彈鮮甜的澎湖花枝丸，只要在家裡廚房就能輕鬆就能端出海鮮盛宴，不需特地跑到澎湖，讓你只想要一盤接著一盤，沈浸在海鮮的鮮味當中。

除了必購排行榜以外，像是軟絲、丁香、海菜以及蝦仁漿等，只要到大潤發一趟就等於直接前往澎湖挑海產，在這裡應有盡有，價格更是祭出破盤優惠，原價100g200元的大明蝦下殺到145元。想要享受海鮮在嘴中跳躍的快感、在家裡就嚐到產地直送的鮮甜海產嗎？快來大潤發一趟，最「青」的海鮮大餐馬上就能端上桌。

▼來大潤發就直接把澎湖海產搬到你家廚房，想要什麼海味應有盡有。

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冷凍澎湖熟小卷（250g±5%） 159元／盒

冷凍澎湖軟絲 （300g±5%） 179元／盒

澎湖野生明蝦 145元／100公克

澎湖丁香 36元／100公克

冷凍澎湖無添加花枝丸（300g±5%） 209元／盒

冷凍澎湖海菜 （200g±5%） 92元／盒

冷凍澎湖花枝蝦仁漿 （300g±5%）209元／盒

詳細價格依照各賣場標示為準