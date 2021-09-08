疫情生意慘！惡劣麵攤竟用「罌粟辣椒油」讓客人上癮

▲惡劣店家竟將罌粟殼粉混入辣油中，讓顧客不知不覺吃上癮。（圖／翻攝中國之聲微博）

記者陳俐潔／綜合報導

疫情期間生意慘淡，大陸江蘇連雲港的一家麵攤，因為生意冷清，店家便想著往食材中添加罌粟殼的方式招攬顧客，一位顧客因此對經常光顧的麵攤起了疑心，便向警方舉報，沒想到真的查出問題。

據《中國之聲》的報導，8月下旬連雲港市公安局海州分局路南派出所接到舉報，原因是懷疑某家涼皮店的產品口味不正常，舉報者表示，之前看過食品安全的宣傳，有的麻辣燙裡可能會添加含有罌粟殼的調料，用來增添味道，因此懷疑自己常光顧的店是不是也是如此，並把當時吃剩的涼皮帶給警方檢驗。警方聯繫了海州公安分局食藥環偵大隊以及相關檢測機構，結果證實，該涼皮涼麵內確實含有罌粟殼、那可丁等成分。

警方表示，辣椒油的調料中確實有罌粟殼的粉末，讓辣油吃起來更香、整個涼皮涼麵的味道都比較鮮美，但吃了會讓人上癮、危害身體健康。隨後又在嫌疑人李某家中搜出大量的罌粟成分的辣椒油和粉末，當場檢驗均為陽性，隨即扣押。

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李某表示，銷售額越來越差，因此想改變經營方式，聽說在調味料裡加罌粟殼可以讓人上癮，就像調料商購入做成秘製辣椒油，拌入涼皮涼麵中，自銷售以來，每天營利都在800元人民幣左右(約台幣3434元)，比之前多了三分之一，案發時甚至已經獲利1.5萬人民幣(約台幣64,405元)，目前嫌疑人以依法處置、店家也被查封。

據悉，大陸罌粟殼「黑市」十分盛行，不少中藥集散地暗藏「罌粟殼地下交易」，主要源於一些餐飲商家迷信在食品中添加罌粟殼（粉、籽）可提味增香，刺激消費者味蕾，增加回頭率。實際上，研究顯示長期使用含有罌粟殼或其提取物的湯料，最危險可能致命。罌粟殼中含有嗎啡、可待因、罌粟堿、蒂巴因、那可汀等生物鹼類物質。其中嗎啡、可待因和罌粟堿這3種化合物在罌粟殼中含量較高，比較有代表性。

▼罌粟殼添加在食品中不易察覺，對身體有危害。（圖／維基百科）

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