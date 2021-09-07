「軍車輾機車人失蹤」一張照PO網引熱議　警曝沒報案真相

▲台中一輛軍車輾毀機車人失蹤？警消竟未受理報案原因曝。（圖／記者爆料網）

記者鄧木卿／台中報導

台中市清水區上午發生一起疑似軍車撞倒機車的意外，路過民眾將照片PO上網，機車殘破不堪，損毀嚴重，軍人和騎士都失蹤，由於事涉軍民車禍，馬上引起媒體和警消單位關注，問題是警消都沒有接到報案電話，清水警方趕緊派人前往查看，結果真相大白，軍車是因勤務暫時停在該地，機車則是幾月前車禍後被丟棄現場，熱心民眾好意拍下，卻因為角度問題造成誤解，虛驚一場。

有民眾上午9點多在網路PO出一張軍車和機車發生擦撞的照片，由倒在軍車後面的機車僅剩的殘骸研判，車禍非常嚴重，現場未見軍人和騎士，可能已經送醫，事故地點在清水區福圳街二段。

軍車撞機車事涉敏感，但警方和消防局卻都表示未受理報案，清水警方為求慎重，趕緊派人前往該地，但現場未見人車，附近搜尋數趟，毫無所獲，就在返回派出所路上，在中山路與中華北路口發現了「現場」，軍車和機車都在。

原來，軍車是為了勤務需要，暫時停在路邊，而該輛機車早在幾月前就因車禍，撞得支離破碎，被車主丟棄現場報廢了，不料因為熱心民眾發現拍下照片，又因拍攝角度錯位，造成軍車撞機車的假象，無巧不成書，虛驚一場。

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