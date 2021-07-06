美媒爆中國建百座核武發射井　照片放大一看「糗了」...是風電場

▲美媒曝光的衛星照右邊有一行小字，寫著「甘肅玉門風力發電場」（yumen gansu windfarm)。（圖／翻攝參考消息）

記者魏有德／綜合報導

《華盛頓郵報》6月30日報導稱，中國正於甘肅省玉門建造119座洲際飛彈發射井，代表北京核武能力擴張，也有可能是使用故佈疑陣的心理戰術。對此，大陸官媒《參考消息》今（6）日發文闢謠稱，正因為這兩張公開的衛星照，暴露了整篇報導的最大破綻。

▲玉門市政府網站上曾貼出官員巡視風電基座建立的相關照片。（圖／翻攝參考消息）

《參考消息》報導，首先，最明顯的就是，第一張圖片右側有一行字，寫著「甘肅玉門風力發電場」（yumen gansu windfarm)，而這一點，似乎被美國一眾研究人員和《華盛頓郵報》的記者編輯們有意忽略了。

報導稱，「逃過」了專業人士眼睛的這一行大字，卻沒能逃過普通網友的眼睛，很多外國網友通過在地圖軟件上搜索經緯度坐標發現，文中所指的地點就是風力發電場，並質疑為何「發射井」會和風力發電場挨得這麼近？

此外，也有網友透過其他的地圖APP，放大相關地點的衛星照片後發現，該區域的確竪立著一整排風力發電機，地上的陰影也明顯地顯示出風扇葉片的輪廓。

透過玉門市政府網站公布的消息，在建立風電站的過程中，從高空鳥瞰的一個個圓圈，像極了「井口」的形狀，也就變成是衛星空照下的「密集發射井」。

▲美空軍導彈發射場圖說指出，導彈必須廣泛分佈才能避免攻擊。（圖／翻攝參考消息）

從衛星空照圖中不難看出，「發射井」分布很密集，顯然不合常理。《參考消息》引用美國空軍國家博物館網站上的導彈發射場地圖，圖說指出，洲際彈道導彈的發射場地佔地甚廣，因為導彈必須廣泛分布，才能避免被敵方攻擊破壞，「這個道理，難道中國會不知道？」

大陸軍事專家宋忠平強調，用地下發射井的方式發射導彈是冷戰時期的做法，如今已經落後，現在採用的是機動發射，最關鍵的是要確保抗毀傷能力，「美國和俄羅斯都有在冷戰時期遺留的大量發射井，現在還可以繼續利用，而中國之前沒有那麼多的發射井，現在也不大可能選擇這種最笨拙的方法。」