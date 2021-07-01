衛星照曝中國建百座「洲際飛彈發射井」　專家：核武能力大幅擴張

▲ 東風-41洲際彈道導彈。（圖／達志影像／美聯社）

記者陳宛貞／綜合外電報導

美國《華盛頓郵報》6月30日根據衛星照分析報告獨家報導，中國正在甘肅省玉門沙漠地帶建造逾百座洲際飛彈發射井，使得中國各地建造中的發射井數量大幅上升。專家指出，這可能代表北京核武能力出現重大擴張。

加州明德大學蒙特雷國際研究學院詹姆斯．馬丁核不擴散研究中心（James Martin Center for Nonproliferation Studies）研究人員路易斯（Jeffrey Lewis）及伊夫勒斯（Decker Eveleth）分析商業衛星影像，確認甘肅省玉門沙漠一帶正建造119座導彈發射井，還發現一處可能為控制中心的構造。

WaPo: China has begun construction of what independent experts say are more than 100 new silos for intercontinental ballistic missiles in a desert near the northwestern city of Yumen, which could signal a major expansion of Beijing's nuclear capabilities.https://t.co/lKohIl0HF2 — Vincent Lee (@Rover829) June 30, 2021

此前，美國科學家聯盟（FAS）研究員克里斯滕森（Hans Kristensen）曾於2月指出，觀察到中國正於中部部分地區建造大量發射井。路易斯向《華郵》表示，此次在甘肅省玉門市的發現使中國建造中的發射井總數上升至約145座，顯示中國正擴大其核武力量，「一定程度上是為了保持威懾力，以攻破美國飛彈防禦系統。」

然而，目前並不清楚中國是否打算將所有發射井都裝上核彈。路易斯指出，這很可能是一場騙局，「若是如此，中國將模仿美國在冷戰期間採取的策略，透過戰略不確定性來加強威懾力。」

中國目前擁有數百枚核武，核武庫遠小於擁有數千枚的美國及俄羅斯。但五角大廈表示，中國似乎正在擴張核武能力。

美國國防部在《2020年中國軍力報告》中說明，有證據顯示中國正打算擴大發射井基地力量，將核力量自和平時期準備狀態提升至「預警發射」（Launch on Warning）狀態。報告進一步指出，中國核彈頭庫存目前應在200枚以下，但在未來十年內，隨著中國擴大及現代化核武力量，規模料至少增加一倍。

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