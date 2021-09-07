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睡姿不好「會長皺紋、胸部下垂」！專家曝「這些睡相」很傷身

▲▼睡前6個錯誤動作，讓你毀了好肌膚 。（圖／Unsplash、Pexels）

▲不同睡姿會對身體健康帶來不同影響。（圖／Unsplash、Pexels）

實習記者黃品臻／綜合報導

眾所皆知睡眠品質好壞會影響身體健康，不過，睡眠的姿勢不僅會影響睡眠品質，還可能為健康帶來負面影響。睡眠專家兼物理治療師瑪格（Sammy Margo）就舉了7種睡姿，可能會造成身體負擔，導致健康出現問題。

據英國媒體《太陽報》（The Sun）報導，瑪格指出，「雙手放在枕頭上、頭轉向一邊，一條腿彎曲的趴睡姿勢」會將脊椎推成不自然的曲線，對臀部及背部帶來壓力，因為身體無法成一直線，破壞了身體自然的對齊方式。

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同樣是雙手放在枕頭上、頭轉向一邊的趴睡姿勢，但兩腿伸直就是最糟糕的睡姿，瑪格表示，「這可能會為身體帶來終生的背部和頸部問題」。以這個姿勢睡覺，人為了呼吸必須將頭轉向一邊，這會為脖子帶來壓力，而下背部在此時會往床墊彎曲，意味著它處於過度伸展的狀態，會擠壓到下背部引起如坐骨神經痛、膝蓋疼痛和痙攣等疼痛，瑪格建議，「如果其他姿勢都難以入睡，那可以在肚子下放一個小枕頭，以防下背部過度彎曲」。

▲▼睡姿。（圖／取自免費圖庫pixabay）

▲趴睡容易為脖子、臀部及背部帶來壓力。（圖／取自免費圖庫pixabay）

第三種可能帶來負面影響的睡姿是「膝蓋向胸部彎曲，像嬰兒蜷縮的側躺式」。瑪格表示，「這是最常見的睡姿，但如果枕頭太高或太低會讓頭側向一邊太長時間而壓迫到頸部，而且每天把臉壓在枕頭上也會導致皺紋出現。」

瑪格也指出，側睡時抱著伴侶有助於身體釋放如催產素（Oxytocin）這類的「快樂荷爾蒙」，但可能會因為太熱或伴侶打呼、翻身而醒來，導致睡眠受到干擾，不過整體來說，側睡還是比趴睡來得好，可以在膝蓋間加一個枕頭，讓臀部保持置中狀態。

▲▼睡姿。（圖／取自免費圖庫pixabay）

▲像嬰兒蜷縮式的睡姿很常見，但臉容易因為長時間壓在枕頭上而長皺紋。（圖／取自免費圖庫pixabay）

第四種「仰躺，雙臂放在身體兩側」的睡姿，對於有打呼習慣或患有睡眠呼吸中止症的人來說是非常糟糕的姿勢，瑪格解釋，「因為仰躺會使下巴往前推，讓舌頭掉到喉嚨進而阻塞部分呼吸道」。另外如果有胃食道逆流等疾病，仰躺這種睡姿也不利於身體健康，因為胃酸會進入食道，且仰躺會加劇下背部已出現的疼痛狀況，在膝蓋下加顆枕頭有助減緩壓力。

▲▼睡姿。（圖／取自免費圖庫pixabay）

▲仰躺對於有打呼習慣、睡眠呼吸中止症及胃食道逆流等疾病的人來說會影響身體健康。（圖／取自免費圖庫pixabay）

另一種仰躺，「雙手高舉在枕頭上、雙腿張開」的姿勢，可能會讓人做更多噩夢，如果經常被噩夢驚醒，不妨換個姿勢看看，不過有些人發現，這個睡姿有助於一整天坐在電腦前的人在夜晚得到伸展，瑪格對此則建議，若背部會感到疼痛，可以在膝蓋和腰部下方各加一顆枕頭。

第六種睡姿是「四肢伸直往下的側躺」，這種姿勢會導致肩膀問題，尤其是年長者。瑪格指出，「隨著年齡增長，肩膀的肉會變得單薄，因此每晚壓著肩膀6到8個小時會對肩膀帶來很大的壓力，可以在肩膀和床墊之間放置一層床墊罩之類的東西來產生一點緩衝，另外如果經常轉向右邊側睡，也會導致身體更難消化食物，會加劇腸激躁症等疾病的症狀。」

最後一種睡姿是「雙臂向前伸的側睡」，這個姿勢會使胸部被拖到身體的某一側，乳房會往床墊方向下垂。瑪格提醒，「若胸部很大的人，最好穿上睡眠胸罩來獲得額外的支撐，這樣就不容易出現皺紋或下垂。」

▲▼6個「睡前變美小習慣」讓你更精緻 。（圖／Unsplash、Pexels）

▲胸部大的人若習慣側睡，最好穿著睡眠胸罩以防胸部變形。（圖／Unsplash、Pexels）

►飯店窗外有長頸鹿經過！

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