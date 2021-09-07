「家長→幼兒→師」「師→幼兒→家長」醫曝新北幼兒園2種可能傳播鏈

▲指揮中心昨公布新北幼兒園爆發本土疫情。（圖／指揮中心提供）



生活中心／台北報導

新北市一所幼兒園昨（6日）新增9例本土確診，包括1名幼兒園家長及8名學童。指揮中心指揮官陳時中透露，根據調查，幼兒園老師案16129於8月27日就有症狀，30日有嗅味覺問題，另外因有混班上課，該群聚陽性率很高，未來陽性個案可能會更多。醫師分析，這起感染源不明的本土群聚案例，最有可能的傳播途徑為「家長→幼兒→師」、「師→幼兒→家長」2種，但仍需要藉由疫調和採檢來釐清傳染途徑。

指揮官陳時中昨表示，疫調發現該幼兒園有混班上課情況，晚上還有安親班，要請新北擴大匡列，現在陽性率非常高，但還需要最後證實，不過從時間序上發現，老師8月27日有相關症狀、8月30日就有嗅味覺問題，尤其學校跟學生相處時間比較長，是否有幾波傳染，要有更多證據才有辦法把它解釋更清楚。

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感染科專家、台大兒童醫院院長黃立民認為，如果幼兒園老師確認是感染Delta病毒，那風險會非常高，因為老師的Ct值低、病毒量很高，幼稚園的小孩和老師接觸又很密切，傳染出去的機會很大，不過幼稚園小孩染疫都已輕症為主。但如果小朋友染疫，很可能造成家庭傳播，也要非常小心。

另一名醫師分析，這起感染案件可能的傳播途徑有2種，一是「家長→幼兒→師」，可能某位家長有接觸到確診者後傳給小孩，小孩再把病毒帶入幼兒園；另一種是「師→幼兒→家長」，可能是幼兒園教師夫妻先染疫後把病毒傳進幼兒園。但就目前資料還無法判斷哪種可能性較高，必須持續透過疫調和分析才能確認。

前台大感染科醫師林氏璧認為，「群聚擴大當然可能，但我較不擔心小孩子染疫」，他提出日本19歲以下目前為止共22萬名染疫者，死亡人數為0，認為青少年、幼兒染疫仍以輕症或無症狀居多。至於幼兒染疫未來對身體健康是否造成危害，他認為「疫情都這麼久了，有嚴重問題早就被報導了。的確有很小機率發生後遺症，但真的不須太擔心」。