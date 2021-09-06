石破茂「民調第2」擬放棄角逐日首相！改挺「疫苗大臣」河野太郎

▲石破茂（左）擬放棄出馬自民黨總裁選舉，改為支持河野太郎（右）。（圖／達志影像／美聯社、CFP）



記者王佩翊／編譯

根據《全日本新聞網》獨家報導，日本自民黨前幹事長石破茂有意放棄參選9月底的自民黨總裁選舉，改為支持行政改革大臣河野太郎。事實上，石破茂先前曾表態出馬，但因所屬派系的考量，只能放棄角逐機會。石破茂2020年也曾參選自民黨總裁，但最後仍然敗給現任首相菅義偉。

石破茂旗下的石破派共有17人，而他則擔任自己派系的顧問。根據《產經新聞》引述石破派旗下幹部消息報導，石破茂認為河野太郎的政策改革方向與自己相同，因此只要是為了推動相關政策，支持河野太郎也不排除是其中一個選項。

石破派宣傳委員長平將明5日與石破茂會面，並向石破茂提出支持河野太郎的提議。據悉，石破派7日將會在國會內舉辦會議，並協商對於下一步自民黨總裁選舉的走向，而支持河野太郎也將成為討論選項之一。

河野太郎屬於麻生派系，他在年輕選民中擁有高人氣，根據《共同通信社》與《讀賣新聞》的緊急民調顯示，河野太郎的國民支持度高居第一，其次為石破茂，因此如果石破茂真的退出選戰，並公開表態支持河野太郎，那麼對河野太郎而已將會是一大助力。

另一方面，除了河野太郎外，岸田文雄與前總務大臣高市早苗也已表態參選，其中高市早苗已獲得前首相安倍晉三的公開支持。

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