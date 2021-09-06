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BNT來了！台中市宣布9／23起高中接種第一劑　統一在校施打

▲BNT來了！台中市宣布9/23起高中施打第一劑BNT疫苗，統一在校施打。（圖／記者游瓊華攝）

▲台中市宣布9/23起高中施打第一劑BNT疫苗，統一在校施打。（圖／記者游瓊華攝）

記者游瓊華／台中報導

台中市有15萬名12歲到17歲國高中生，家長關切何時能打BNT疫苗！衛生局長曾梓展6日在市議會答詢表示，預計23日起，由高中生先接種疫苗，國中預計10月初開打BNT，全都在校園內施打。教育局則說，本周三（8）日就會發放家長意願調查書，17日前完成國高中學生接種造冊。

台中市議會總質詢，議員陳淑華，邱素貞，謝明源，蕭隆澤都提出學生接種BNT疫苗問題。陳淑華提到，中央也已公佈預計9月23日可開始讓國高中學生注射BNT，但台中市期程還未公佈，加上流感疫苗，希望市府儘速公佈。

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▲BNT來了！台中市宣布9/23起高中施打第一劑BNT疫苗，統一在校施打。（圖／記者游瓊華攝）

衛生局長曾梓展指出，因國中女學生另有免費施打人類乳突病毒（HPV）疫苗，本來預計二週打完，但學校因接種時間安排得花1個月，目前預計9月23日先由高中生接種BNT疫苗第一劑。

曾梓展說，BNT兩劑間要間隔28天，加上打完第一劑後7天就能打流疫苗，預計高中9月底打完BNT第一劑後，10月初打流感疫苗，10月底打BNT第二劑。至於國中部份，曾梓展指出，預計九月先打HPV疫苗，十月打BNT第一劑，10月下旬打流感疫苗，11月打BNT第二劑；但他強調，這是市府目前規劃，也要看中央疫苗配發情況而訂。

教育局長楊振昇指出，中央還未印妥家長意願調查書，已將電子檔給各校，請各校提前印發給家長，預計8日前發放意願調查書給家長，13日回收，17日前完成造冊提送各區衛生所，銜接9月23日開打。

市長盧秀燕也以家長的身份表示，已看過中央意願書，滿滿3頁注意事項，建議家長將意願書的內容仔細看清楚，對相關規定等有所了解後，再評估是否讓子女打BNT。

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