裸睡女大生臀部癢！一掀被「小強猛竄」她嚇到縫14針　指甲都沒了

▲躲小強指甲噴飛。（圖／翻攝自Dcard）



記者黃可昀／綜合報導

蟑螂可說是所有女性的天敵，嚇到竟然連指甲噴飛都沒注意到！一名女大生日前躺在床上準備要睡時，突然感覺臀部癢癢的，一開燈就看到「巨大蟑螂」在身上爬，她隨即出動殺蟲劑，也嚇得整個人在房間裡亂跑亂跳，結果不小心滑倒撞到床邊，回過神以後發現棉被已經沾滿血跡，最後送醫縫了14針。

原PO在Dcard分享這段驚心動魄的經驗，她平時習慣裸睡，某天躺在床上感覺臀部有東西在爬，「於是我開了桌燈，稍稍翻了一下棉被，就看到一隻不該出現的東西在我床上散步！」她趕快尋求救援，把媽媽也叫起來一起打蟑螂，使用大量殺蟲劑伺候，想不到頑強的小強還沒死，她站到椅子上繼續用殺蟲劑到處噴，「我要跳到床上逃難，悲劇就在此刻發生…」。

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▲床上還沾到血跡。（圖／翻攝自Dcard）



原PO躲蟑螂時從椅子跳到床上，結果踩到殺蟲劑滑了一跤，腳踢到床邊整個人跌坐在床，「我只想著趕快逃命，從床的左邊翻到右邊，離開一定的距離後感覺腳上有東西」，還以為是蟑螂追過來，於是猛力甩動自己的腳，「當我回神看清楚我的腳後才發現那是我的指甲啊啊啊！！」此時大拇指不停流出鮮血，床上也佈滿血跡。

她尷尬地說，因為一隻蟑螂，腳被打麻醉縫14針，「醫生聽到我意外發生的原因都在偷笑了」，如今2個月過去，傷口尚未完全癒合，「所謂殺敵一千自損八百便是如此吧」。

網友看完紛紛留言，「我隔壁鄰居也是為了躲蟑螂摔到腳骨折」、「蟑螂根本萬惡之源」、「看完文章不自覺收起大拇指，蟑螂真的太可怕⋯」、「我覺得最危險的莫過於⋯騎車的時候看到蟑螂飛到妳面前，那還不直接摔車，而且完全無招架之力啊嗚嗚」、「我也是超怕蟑螂，至從買了一點絕後就沒再看到蟑螂了，貴是值得的。」