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半夜耳朵痛「竟是蟑螂鑽進去」　體型過大「卡鼓膜旁」狂扭逃不出

▲▼半夜耳朵痛「竟是蟑螂鑽進去」　體型過大「卡鼓膜旁」瘋狂扭動！。（圖／翻攝荔枝新聞）

▲蟑螂卡在男子的耳道內，逃不出去。（圖／翻攝荔枝新聞）

記者蔡紹堅／綜合報導

江蘇南京一名男子深夜睡覺時，突然被耳朵的劇痛給痛醒，隔天前往醫院就診，發現竟然是蟑螂鑽進了他的耳朵，而且由於體型過大，已經卡住出不來。雖然最後醫生成功將蟑螂取出，但男子的遭遇還是引起了大量網友的討論，很多人看完以後都感到很害怕，擔心晚上睡覺也會被蟑螂「偷襲」，甚至有人打算去買耳塞，以後睡覺都戴著耳塞。

根據陸媒報導，醫生發現，男子耳道靠近鼓膜的位置卡了一隻活的大蟑螂，還一直想往耳道裡面鑽，「蟑螂體型比較大，爬進去就出不來了，就一直在裡面掙扎，導致反覆疼痛。」

醫生指出，男子跟幾個朋友一起合住在一個房子，生活習慣不太好，很少打掃衛生，還會在床上吃東西，食物殘渣常常掉在床上，這可能就是吸引蟑螂的原因。

▲▼半夜耳朵痛「竟是蟑螂鑽進去」　體型過大「卡鼓膜旁」瘋狂扭動！。（圖／翻攝荔枝新聞）

醫生後來在男子的耳朵內滴入了麻醉劑，先將蟑螂殺死，後用鉗子完整取出，最後還幫男子的耳道進行了清理，目前已經沒有大礙。

醫生提到，平常在門診常遇到耳朵鑽入飛蛾、螞蟻、蟑螂的個案，建議遇到這樣的情況，不要用挖耳勺去掏，可以用手電筒照射耳朵，利用趨光性讓蟲子離開，若還是無法處理，應前往醫院就診。

男子的遭遇在網路上引起了很大討論，許多網友都表示曾做過這樣的惡夢，沒想到現實真的發生了這麼恐怖的事情，「代入感太強了，我現在覺得耳朵好癢，晚上不敢睡覺了！」「我睡覺到一半被蟑螂爬過，沒想到會爬進耳朵，太可怕了。」「我決定買幾個耳塞，以後都塞著睡覺。」

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