搬運廢鋼材順手牽羊連好鋼材也一起運走　新化警以車追人查獲

▲蔡姓男子向林姓被害人索取一些廢鋼材，蔡嫌開車過去搬運時，竟連同現場價值25萬5千元鋼材也一併「運走」，林姓被害人發現遭竊，向市警新化分局報案查獲。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

1名蔡姓男子向林姓被害人索取一些廢鋼材，蔡嫌開車過去搬運時，竟連同現場價值25萬5千元鋼材也一併「運走」，林姓被害人發現遭竊，向市警新化分局報案，警方循線追查，將涉案人蔡嫌傳訊到案，全案依竊盜罪嫌函送台南地檢署偵辦。

台南市警新化警分局9月4日下午1時45分許受理一起鋼材失竊案，林姓負責人於8月29日下午5時離開其材料放置場，4日上午10時返回放置場時發現其所有之H型鋼5噸、C型鋼2噸、鍍鋅鋼網1噸，價值約25萬5仟元遭竊後，即向山上分駐所報案，於所長報告分局後，分局長楊慶裕指示成立專案小組，經專案小組調閱案發地點附近路口監視器過濾人、車後，鎖定蔡嫌到案說明。





警方表示受理這起鋼材失竊案後，立即查訪被害人、附近居民、商家、調閱公、民營監視器，發現1台附加吊桿大貨車涉有重嫌，經通知車主劉姓負責人到案說明，表示係蔡姓友人雇用車主與其先生到案發地搬運鋼材，警方再通知犯嫌蔡嫌到案說明，蔡嫌坦承有向被害人要一些廢鋼材，但在被害人不知情下多載一些「好鋼材」離開。



員警帶同蔡嫌於4日下午3時20分許，前往仁德區開發七路200號旁空地起獲遭竊H型鋼約5噸、C型鋼約2噸、鍍鋅鐵網約1噸、鐵管約1噸等物，市價初估值約25萬5千元贓物，全案經調查後報請檢察官將扣押贓物先行發還被害人，全案偵訊後依竊盜罪嫌函送法辦。

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