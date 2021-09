反抗軍發言人陣亡！　阿富汗傳奇之子：要和塔利班進行和平談判

▲NRFA主要發言人達什帝在與塔利班的戰鬥中身亡。(圖/翻攝自推特/@TOLOnews)

記者張方瑀/綜合報導

阿富汗反抗塔利班陣營「民族抵抗陣線」(NRFA)5日宣布,主要發言人達什帝(Fahim Dashti)在與塔利班的戰鬥中身亡。NRFA領導人小馬樹德同時在臉書發文表示.他們願意透過宗教學者進行談判,「NRFA原則上同意解決目前的問題,立即結束戰鬥,雙方繼續談判。」

根據《路透社》報導,NRFA在推特發文證實,達什帝(Fahim Dashti)5日在龐吉夏省(Panjshir)和塔利班的戰鬥中遇難,還有另一名將軍札拉(Abdul Wudod Zara)同樣遭襲身亡,「令人遺憾的是,NRFA在今天抵抗壓迫和侵略的神聖戰鬥中失去了兩名同伴。」

Mr. Fahim Dashty, NRF spokesperson, and General Abdul Wudod Zara were killed in war with #Taliban .#PanjshirResistance pic.twitter.com/sYsM9z2Wt8