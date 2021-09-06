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「他們瘋狂搞我下體」　女網紅直播遭6男童扒褲、打臀性騷

記者黃翊婷／綜合報導

大陸網紅「小奶球」4日在微博PO文，表示和同伴「狗哥」前往西藏自治區日喀則市吉隆縣旅遊，沒想到竟遭當地6名年約5、6歲的男童搶設備、零食，甚至還有男童脫褲露鳥問她，「阿姨這是什麼？」嚇得她不斷大叫走開，「他們瘋狂搞我下體」、「他們扒我褲子」。

大陸網紅直播雪山遭男童騷擾。（圖／翻攝自微博／細思極恐的趣聞、不要亂扔樂色）

▲男童似乎是覺得好玩，頻頻伸手拉扯小奶球的褲子。（圖／翻攝自微博／細思極恐的趣聞）

據了解，小奶球原本是在直播介紹雪山，山坡上有幾名年約5、6歲的男童突然衝下來，接著拿起相機就跑，同伴狗哥見狀立即追上去，剩下的幾名男孩就圍著她跑，還出手打她屁股。

而在影片中，小奶球獨自一人面對大約6名男童，她先是說「沒有吃的，吃完了，走開」，沒想到一名身穿黑衣的男童突然脫褲露鳥，還提問「阿姨這是什麼？」讓她傻眼直說，「好好好，你就這樣吧，脫脫都脫，脫光算了，走開，變態」，接著鏡頭往下移，孩子似乎覺得很好玩，頻頻動手拉扯她的褲子。

大陸網紅直播雪山遭男童騷擾。（圖／翻攝自微博／細思極恐的趣聞、不要亂扔樂色）

▲黑衣男童露鳥問小奶球，「阿姨這是什麼？」（圖／翻攝自微博／要亂扔樂色）

「他們瘋狂搞我下體，他們扒我褲子。」小奶球說，不是她故意抹黑，或故意製造男女對立，過程中也沒有做任何不禮貌的事情，卻遭到這樣的對待，真的很崩潰，「X！這些小孩最多5、6歲啊！這麼熟手的嗎？扒褲子、摸下體、露性器，這他X長在基因裡了？」

不過，這段影片PO出之後，雖然引起眾多網友熱議，但小奶球選擇不將事情鬧大，目前已經將發文和影片刪除，微博上只剩下粉絲截圖可見。也有部分網友留言提出不同意見，「不排除這些孩子們沒有性意識和強烈的是非觀，只是拿讓對方討厭的事物來調皮，但這確實很過分」、「沒有完整的（影片）不清楚狀況，不排除是拍攝之前給孩子糖，讓孩子配合做遊戲什麼的，看影片感覺小孩根本搞不懂，以為在玩呢」。

►點此看影片。

▼小奶球事後曾在微博PO文直呼太恐怖。（圖／翻攝自微博／小奶球、不要亂扔樂色）

大陸網紅直播雪山遭男童騷擾。（圖／翻攝自微博／細思極恐的趣聞、不要亂扔樂色）

大陸網紅直播雪山遭男童騷擾。（圖／翻攝自微博／細思極恐的趣聞、不要亂扔樂色）

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