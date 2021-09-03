不雅片瘋傳「重機女神」億萬身家起底　23歲擁1豪宅8別墅

▲痞幼被封為重機女神。（圖／翻攝自痞幼微博，下同）

記者黃翊婷／綜合報導

重機女神「痞幼」臉蛋甜美、身材火辣，雖然才23歲，卻已經在重機界打滾7年，不僅擁有1.2億萬豪宅、8棟別墅，還有6、7輛百萬跑車，身價上億起跳。但她近日捲入性愛影片風波，1日在微博公布律師函否認，之後在IG以及臉書PO出影片自清，「我是一位女性，我的心也是肉長的，我也確實會難受，我沒有那麼堅強。」

關於近日網路流傳是痞幼本人的性愛影片，痞幼1日在微博PO出律師聲明否認，並於8月28日完成報案；隨後，她在IG、臉書PO出50秒的影片自清，強調已經罹患輕度憂鬱症，不會再姑息這樣的言論，「我是一位女性，我的心也是肉長的，我也確實會難受，我沒有那麼堅強，如果有人不喜歡我，那我真很抱歉，但我不願意一個人非常膽小懦弱，再去自己一個默默地扛下這些所有。」

▼▲痞幼公布律師聲明，強調並非網傳不雅影片的女主角。

臉蛋甜美、身材火辣的痞幼在抖音平台有超過千萬人追蹤，微博也有127萬人追蹤，年僅23歲的她已經在重機界打滾7年，因為熱愛騎重機而被封為「重機女神」，她時常分享玩車的日常生活，近日身陷不雅影片風波，卻意外被挖出超狂身家背景。

痞幼在北京擁有一棟價值新台幣1.2億元的豪宅，在海南島三亞也有8棟別墅，收藏的重機包括2輛Ducati、Suzuki太子、BMW S1000RR、YAMAHA R6、KAWASAKI ZX1000rr、隆鑫150、KAWASAKI新款等等，這些車款堪稱都是夢幻名車，加總估計也要千萬元，若再算上房產，她的身家可能是上億起跳。

▼▲痞幼身材火辣，經常分享玩車的照片。

此外，除了愛重機，痞幼也是一名愛貓人士，傳聞她的貓一隻要價新台幣30萬元，生活過得十分奢華，還曾經有人調侃她當網紅只是打發時間，不想做的時候隨時都能繼承家業。

不過，所謂人紅是非多，痞幼過去也曾被網友質疑當過情趣內衣模特兒，相關照片在網路上瘋傳，事後她回應，「我喜歡什麼樣的衣服是我的自由，有這個閒工夫多關心國家大事，不要利用別人美麗的照片去營造事件並且去傳播。」如今再度陷入風波，讓不少關心她的粉絲相當心疼。