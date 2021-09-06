《料理之王2》家常菜PK超激烈！　「選對油品」成重要關鍵

▲《料理之王2》阿發師五菜一湯PK超激烈，「選對油品」成選手們快速端出好料理的重要關鍵，這一次大家不約而同選擇使用「泰山玄米油」。（採訪撰稿／記者陳珊珊；攝影剪輯／記者謝盛帆）

記者陳珊珊／採訪報導

由東森新媒體ETtoday推出的大型選秀節目《料理之王2》，場場比賽激烈，受到觀眾熱烈討論！這一次選手們要在30分鐘內，端出阿發師的家常菜「五菜一湯」，除了比拚料理功力，也考驗選手們的時間分配。

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▲▼《料理之王2》場場比賽激烈，廣受觀眾喜愛。（圖／記者謝盛帆攝；以下同）

《料理之王2》選手徐哲穎分享比賽內容與心得，「這次比賽的菜色主要是阿發師出的5菜一湯家常菜，我覺得有找回自己當初做菜的感覺，就是以最家常的方式料理，在時間內把這幾道菜端出來」。《料理之王2》選手林彥碩說：「這一次要在時間內要做完6道菜，其實我覺得滿困難的，特別是有兩道菜需要使用油鍋，分別是蒜香蝦和塔香茄子」。

▲▼塔香茄子（上圖）與蒜香蝦（下圖）兩道料理需要下油鍋。

如何在步調緊湊忙碌的比賽中，好好處理需要下油鍋的料理，選手們其實都有撇步，「選對油品」即成了比賽中的重要關鍵，而這一次大家都不約而同選擇使用「泰山玄米油」。

▲▼《料理之王2》選手們皆選擇使用「泰山玄米油」來完成阿發師5菜1湯家常菜料理。

選手們分享這一次選用「泰山玄米油」的原因，林彥碩說：「我會選擇泰山玄米油是因為它沒有太重的油脂味，加上發煙點比較高，可以耐熱到220度才會開始冒煙」。徐哲穎則說，「因為我會使用到190-200度的溫度，兩道需要下油鍋的料理，我會需要靠瞬間加熱，讓蝦子夠酥脆，茄子不吸油更乾爽，一般的油可能到200多度時就會變質，油品不是太好，那泰山玄米油在200多度的高油溫油炸下，還是可以保持它的穩定性，使用起來很安心」。

▲泰山玄米油發煙點高，煎煮炒炸都適合。

林彥碩也補充分享，「100公斤稻穀裡只能萃取出1公斤的玄米油，所以這種油相對珍貴，我知道日本人滿常使用玄米油的，像是中小學的營養午餐就會使用玄米油，日式料理中的炸豬排等等也很適合使用」。一瓶搞定煎、煮、炒、炸，不只是《料理之王2》選手們的關鍵隊友，玄米油的植物固醇以及珍貴的γ─穀維素，也能讓料理更加分，為家人把關，「泰山玄米油」成了民眾家中日常下廚的好幫手！